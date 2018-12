Se espera que las condiciones del clima se mantengan tranquilas y estables durante el día de hoy, martes, a través de la región mientras llega el “frío” navideño a la zona, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Las temperaturas han bajado un poco y estos días se sienten menos calurosos de lo usual. Según el boletín del SNM, durante la mañana, se encontrarían entre los altos 60 y los bajos 80 grados Fahrenheit. Durante la tarde, deben subir entre los medios 70 y altos 80, y, luego, en la noche, deben sentirse entre los bajos 60 a medios 70 grados.

“La combinación de una superficie de alta presión en todo el Atlántico central este y una superficie de baja presión a través del Atlántico noroeste continuará creando una atmósfera relativamente estable. Hoy se observarán parchos de humedad y aire seco. La presión es lo suficientemente fuerte como para limitar las lluvias a través de noreste del Caribe”, detalló el SNM sobre el patrón de clima que se prevé para hoy.

Sin embargo, no se descarta el desarrollo de aguaceros breves sobre el este de Puerto Rico. Aunque se anticipa un clima soleado en el área local, las lluvias pasajeras podrían afectar el noroeste de la isla en horas de la tarde.

El patrón de buen clima debe continuar, por lo menos, hasta el jueves. No obstante, el pronóstico a largo plazo no sugiere que deba esperarse un clima muy activo para el fin de semana.

“En ocasiones, vientos alisios generados por la superficie de alta presión sobre el Atlántico noreste empujarán algunos aguaceros sobre las islas locales, pero no se esperan lluvias significativas con estos aguaceros pasajeros. La convección diurna se centrará en el noreste de Puerto Rico cada tarde”, estableció el SNM.

Algunos aguaceros podrían afectar Puerto Rico y las Islas Vírgenes durante la noche del miércoles, pero ya para el jueves regresará el patrón estable.

Mientras, el oleaje alrededor de la isla se encuentra desde los tres hasta los 5 pies, con vientos de hasta 15 nudos a través de las aguas de la región. El SNM advirtió que hay un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas en el área.

