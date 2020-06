La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, informó que el Departamento de Defensa le solicitó hoy, miércoles, información adicional para atender la solicitud que le hiciera al ente federal para que condonen la deuda de $1.7 millones que mantiene Alexis Joel Hernández con el hospital militar donde recibió atención médica luego que una explosión en el apartamento que vivía en México lo dejara con quemaduras graves en el 71% de su cuerpo.

“Ya el Departamento de la Defensa contestó nuestra comunicación pidiéndonos información adicional y documentación específica sobre el tratamiento médico y ya nuestra oficina se comunicó con el paciente para que nos pueda proveer la información y poder sostener una reunión entre el ente federal y el paciente”, anunció González, quien participó hoy de la inauguración de la tercera fase de los trabajos para la canalización del río La Plata.

El jueves de la semana pasada, tras la gobernadora Wanda Vázquez ofrecer su Mensaje de Estado y Situación ante el país, Alexis Joel publicó un mensaje en las redes sociales en el que reveló que su aseguradora se niega a pagar la deuda de $1.7 millones que contrajo como parte de los tratamientos médicos que recibió en la institución hospitalaria.

“Nosotros le estamos pidiendo al secretario de la Defensa que se condone esta deuda, pero este no es el único camino. A mi me parece aquí que la aseguradora tiene que cumplir con el asegurado. El asegurado no decide cuál va a ser su tratamiento. El tratamiento lo destina el médico que tiene que salvar su vida, así que aquí hay dos vías, la vía que estamos haciendo a nivel congresional… pero es aparte a la investigación que se haga con el plan médico”, dijo González.

Tras las expresiones de Alexis Joel, González anunció que le había escrito una carta al secretario de Defensa, Mark Esper, para solicitar que perdone la deuda que sostiene el joven y su familia con el hospital militar Brooke Army Medical Center. “Como la única representante de Puerto Rico en el Congreso, de acuerdo con todas las leyes aplicables, reglas y regulaciones, le solicito respetuosamente que considere perdonar los gastos causados por este incidente”, leía parte de la misiva.

El lunes Alexis Joel visitó la Cámara de Representantes y ayer, martes, acudió a La Fortaleza, donde se reunió con la gobernadora.

Vázquez Garced añadió que, como resultado del encuentro con Alexis Joel, el secretario de Salud, Lorenzo González, se llevó la información recopilada en el intercambio para hacer las gestiones pertinentes con la aseguradora First Medical. “El caso de Alexis es más que significativo a la propuesta que nosotros hicimos que tenemos que trabajar un proyecto que beneficie al paciente”, señaló.

En expresiones escritas previas, la portavoz de First Medical, Mayra Rivera Feliciano, indicó que la compañía no se expresará sobre la situación siguiendo sus políticas de no divulgar información relacionada a sus suscriptores.