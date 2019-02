El tiempo estará hoy, lunes, mayormente tranquilo a través de toda la isla y, de reportarse algún aguacero aislado, será en horas de la tarde, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Esperamos tiempo mayormente tranquilo, bastante seco. De ocurrir algún aguacero, será aislado, durante las horas de la tarde podría aumentar los aguaceros para el oeste y el interior, pero nada significativo. Así que, por el momento, no se esperan advertencia en cuanto a las condiciones atmosféricas”, sentenció la meteoróloga Rosalina Vázquez, del SNM.

Mientras, los niveles de hongos se mantienen bastante altos, lo que podría provocar el desarrollo de alergias en el sistema respiratorio, informó la Estación de Aeroalérgenos del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

Según el último informe de la agencia, la lectura de las muestras presentó una concentración alta de esporas, por lo que Puerto Rico se mantiene bajo una alerta naranja con niveles moderados de pólenes de árboles.

Los cielos estarán mayormente nublados, y seguirá vigente un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas locales.

“Desde esta noche, hasta el viernes, hay una advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones para las aguas del Caribe y el pasaje de Mona”, precisó Vázquez.

Las temperaturas se mantendrán entre los 60 grados Fahrenheit y 70 grados F. El oleaje en el Atlántico estará de tres a cinco pies mientras en el Caribe de tres a seis pies.