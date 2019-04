Las condiciones del tiempo se mantendrán hoy, domingo, estables con aguaceros aislados sobre el oeste de Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

El meteorólogo del SNM Walter Snell, además, advirtió que el día se mantendrá mayormente ventoso con una probabilidad alta de aguaceros durante la tarde sobre el este y noroeste de la isla.

“Adentro de la isla no habrá tanto viento. Los aguaceros también van a aumentar en el centro de Puerto Rico”, manifestó el meteorólogo.

Sunday Afternoon: Fair weather conditions are expected across most of the local area with isolated showers over western... Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Sunday, April 14, 2019

Según el informe de meteorología, durante el resto de la isla se observarán cielos mayormente soleados debido a una masa de aire muy seco que se mueve sobre la región.

Un área de pequeña nubosidad asociado a un aumento en la humedad seguirá desplazándose sobre la zona durante el inicio de la semana laboral.

Durante la tarde, la combinación de los efectos locales con el calor diurno provocarán aguaceros moderados a través de algunas zonas de la isla.

El oleaje estará de cuatro a siete pies en el mar Caribe y en el océano Atlántico de cuatro a seis con vientos de 20 nudos en áreas mar afuera, por lo que operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución.



De otro lado, las temperaturas podrían alcanzar los altos 80 grados Fahrenheit.