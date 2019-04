Aunque las lluvias registradas sobre la cuenca del embalse de Guajataca no fueron significativas, el nivel de altura de la represa registró un aumento durante este fin de semana.

“Lo que ha caído en las últimas 24 horas se han registrado mayormente sobre la mitad sur de Puerto Rico, incluyendo porciones del noroeste. Es bueno, pero también tenemos que tener en consideración que no cayó en la cuenca de Guajataca. La realidad es que es favorable para esos lugares que han estado reportado sequedad”, explicó la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) Fernanda Ramos.

El embalse de Guajataca aumentó ayer 0.07 metros mientras que hoy registró un alza de 0.03 metros, por lo que ahora la represa se mantiene con un nivel de altura de 188.15 metros, según el informe de monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Pero, de todas formas, la represa se mantiene bajo un ajuste operacional. El embalse debería alcanzar una altura de 191.5 metros para ubicarse en el nivel máximo operacional establecido después del paso del huracán María en el 2017 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

Los demás embalses, entre estos Carraízo y La Plata, también registraron un aumento de 0.23 metros y 0.07, respectivamente. Mientras, los embalses de Cidra y Toa Vaca siguen bajo observación.

La temporada seca culmina el 15 de abril y se espera que para mayo comience un patrón más húmedo que ayude a acabar con la sequía, informó el Centro de Predicciones Climáticas de la Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

El Monitor de Sequía de los Estados Unidos informó el jueves que la sequía moderada en la isla se mantiene en un 30.38%, por lo que no hubo cambios significativos.

“De manera general, se registró un cuarto de pulgada de lluvia, pero específicamente para el interior este de la isla se registraron hasta dos pulgadas de lluvia”, añadió Ramos.

Los municipios en donde se han registrado buenas cantidades de lluvia es San Germán, Sábana Grande, Lajas, Comerío, Aguas Buenas, Naranjito y Cidra.

Mientras tanto, las condiciones durante la tarde de hoy se mantendrán lluviosas con aguaceros de dispersos a numerosos a través del suroeste e interior de la isla.

“Hoy se espera en horas de la tarde actividad de lluvia numerosa para sectores del interior y suroeste. No se destaca la posibilidad de aguaceros aislados para el área este, y tenemos de dispersos a numerosos en el oeste, incluyendo porciones del interior”, agregó la meteoróloga.

Las condiciones marítimas se mantienen tranquilas con cielos parcialmente nublados.

Por otro lado, las temperaturas continuarán agradables con máximas en los medios 80 grados Fahrenheit y en áreas montañosas podrían bajar hasta los 60 grados Fahrenheit.

En la noche se esperan lluvias aisladas.