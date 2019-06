El representante Jorge "Georgie" Navarro radicó un proyecto de ley con el que busca definir el concepto de la enajenación parental y establecerlo como causal que podría ser invocado por un juez para la revocación de la custodia de un menor.

Acompañado por tres hombres y una mujer, todos no custodios, que alegan haber sido víctimas de esta práctica, Navarro indicó que el Proyecto de la Cámara 2168 será atendido en la próxima sesión legislativa que arranca en agosto y que será llevado a vistas públicas.

El proyecto define el concepto de enajenación parental y lo divide en varios tipos de conducta: rehusar pasar llamadas o intentar dirigir su contenido, organizar actividades en el período en el que el no custodio tiene derechos de visita, interceptar cartas, mensajes o paquetes, desvalorizar o insultar al no custodio delante de los hijos, no informar al no custodio las actividades de los hijos, hablar de manera descortés del nuevo cónyuge del no custodio, impedir el derecho de visitas y tomar decisiones, que no sean de emergencia, son consultar con el no custodio.

Además, impedir acceso a expedientes escolares o médicos, irse de vacaciones sin los hijos y dejarlos con otra persona a pesar de que el no custodio esté disponible, desprestigiar regalos del no custodio y amenazar con castigos a los hijos si se atreven a llamar, escribir o contactar al no custodio.

A preguntas de la prensa, Navarro reconoció que el estado de derecho actual permite a un juez tomar en consideración este tipo de conducta al momento de adjudicar la custodia o modificarla. Sin embargo, insistió en que entiende necesario “elevarlo a rango de ley”.

“Queremos ser más específico. Que sea una causa para eliminar o revertir cualquier custodia… el juez utilizará esto como base”, dijo en una conferencia de prensa en su oficina legislativa. “Sería una de las causales para revertir la custodia”.

De hecho, el proyecto dispone que si el tribunal se entera de que el custodio enajena a su hijo o hijos del no custodio, “el tribunal podrá alterar el decreto y otorgarle la custodia al otro progenitor”.

No se precisa en la medida cómo el tribunal tendría conocimiento de la conducta alegada, pero el proyecto establece que sí se ordenará una evaluación por un trabajador social que realizará un informe con sus hallazgos y recomendaciones al tribunal.

“Cuando se haya encontrado evidencia de que uno de los progenitores ha cometido alienación parental, y este tiene custodia de los menores, el tribunal evaluará la remoción de la custodia u otras medidas cautelares a discreción del juzgador”, lee el proyecto.

El proyecto no contempla castigos de índole criminal, contrario a una versión original del proyecto presentado por Navarro más temprano en el cuatrienio.

En la conferencia de prensa estuvo presente Ángel Rafael Pérez Rodríguez, quien libra una batalla legal hace ocho años para ver a su hija. “Se me ha hecho cuesta arriba relacionarme con mi hija”, dijo el hombre sobre la joven, que ya tiene 18 años. “Queremos crear conciencia para que este proyecto llegue a ser ley y estos niños no sean huérfanos de un padre vivo”.

El Nuevo Día preguntó al grupo si alguno de ellos había sido privado de tener contacto con sus hijos por conducta criminal, como puede ser negligencia o maltrato. Sólo respondió en la afirmativa Javier Rosario, quien reconoció que ha sido acusado en 22 ocasiones por violar la Ley de Violencia Doméstica. También reconoció que ha violado órdenes de protección.

“Es el desespero. El sentimiento crece”, dijo el hombre, quien sostuvo que el otro obstáculo que enfrentan querellantes en este tipo de disputa de custodia es la lentitud con que los tribunales ven y resuelven estos casos.

Rosario, quien no ha visto a su hija hace 13 años, describió el proyecto como “un triunfo”. Alegó que durante un proceso el tribunal se comprobó que se dio enajenación parental.

“El tribunal no estaba preparado y no se pudo probar nada”, dijo el hombreo. “El daño a nuestros hijos ya lo hicieron. Lo importante es que no sufran más niños de ahora en adelante”.

También estuvo presente en la conferencia de prensa Sully Sadai Santana, quien alegó que lleva año y ocho meses sin ver a su hijo, supuestamente por culpa del padre custodio.