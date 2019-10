Hace exactamente un año dos agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) visitaron al senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Nelson Cruz Santiago. Buscaban corroborar información sobre irregularidades en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que involucran a la todavía secretaria Tania Vázquez Rivera y al actual superintendente del Capitolio, José Jerón Muñiz Lasalle.

Los dos agentes entrevistaron a Cruz Santiago por espacio de hora y media, contó el propio legislador.

"Ellos sabían básicamente. Lo que querían era corroborar si lo que los empleados me habían dicho era correcto", dijo Cruz Santiago. El senador aludió a reuniones que sostuvo con empleados del DRNA, quienes le contaron todo tipo de supuestas irregularidades, como el poder que ejercía Muñiz Lasalle en la agencia sin ser contratista o empleado y cómo supuestamente se otorgaban subastas indebidamente.

Los federales están investigando contratos para la reparación de bombas de succión de agua, según trascendió.

"Me dijeron que me querían entrevistar con relación a una información sobre unas alegadas violaciones de ley en el DRNA", manifestó el legislador, quien fue vigilante de la agencia, al igual que Muñiz Lasalle.

"Había gente, empleados del DRNA, que los habían visitado a ellos", contó el senador por Ponce.

Desde esa visita, Cruz Santiago no ha sabido nada más de las autoridades federales, aunque ha insistido en que está disponible para testificar ante un Gran Jurado.

Ese mismo día, Cruz Santiago se comunicó por mensaje de texto con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Cruz Santiago mostró el mensaje a El Nuevo Día en que el líder del Senado insta a Cruz Santiago a que acudiera al Departamento de Justicia si tenía evidencia sobre delitos en el Senado o en la Superintendencia.

"Yo no tolero la corrupción", le dijo Rivera Schatz.

Días después, Cruz Santiago levantó el tema sobre la investigación federal en un caucus de la mayoría.

"Lo que sí me consta son asuntos relacionados al DRNA y le dejo saber que el FBI me ha visitado sobre lo que los excompañeros (del DRNA) me han traído", Cruz Santiago le contestó a Rivera Schatz, quien no tomó acción alguna para remover a Muñiz Lasalle del cargo de superintendente del Capitolio.

De hecho, Rivera Schatz no ha estado disponible para entrevista sobre la investigación que se realiza contra Muñiz Lasalle.

El Nuevo Día supo que, a Gabriel Hernández, jefe de personal de Rivera Schatz, le llegó información sobre presuntas irregularidades de Muñiz Lasalle en el DRNA y que su respuesta fue que se trataba de una designación de la Cámara de Representantes.

El Nuevo Día solicitó una reacción al presidente de la Cámara de Representantes. Igualmente se ha comunicado con la portavoz de Rivera Schatz, Wanda Nazario, para conocer las circunstancias en que Muñiz Lasalle fue contratado.

El martes, Méndez le dio un espaldarazo a la gestión de Muñiz Lasalle, aunque también mencionó que tiene que ponderar, junto a Rivera Schatz, la permanencia del funcionario en el cargo de superintendente.

El senador dijo a El Nuevo Día que la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, se comunicó ayer con él para hablar sobre lo que él sabía del presunto esquema. Ella recordó como su excompañero de delegación trajo el tema de presuntas irregularidades de Vázquez Rivera en el caucus de la mayoría.

Cruz Santiago recordó cómo en dos ocasiones, la primera vez en el verano de 2017, le comunicó al pasado gobernador Ricardo Rosselló y a miembros de su equipo las irregularidades en torno a la figura de Muñiz Lasalle. Cruz Santiago dijo que no pudo identificar acción alguna tomada por Rosselló u otro personal de La Fortaleza para atender sus preocupaciones.

"Les dije que habían llegado a mi conocimiento unos nombramientos en el DRNA como el hermano de Jerón (Álex Muñiz Lasalle)", dijo Cruz Santiago en relación con la designación de este individuo como administrador de la Junta de Calidad Ambiental.

"Lo que me trajeron es que él llegaba allí, había una vacante y él decía: 'nombra a fulano'', contó Cruz Santiago.

El Nuevo Día solicitó esta mañana al DRNA preguntas para conocer si Muñiz Lasalle ha sido empleado de la dependencia. Según Cruz Santiago, a él llegó información de fuentes, como el representante PNP Joel Franqui, de que José Jerón Muñiz Lasalle tenía una identificación del DRNA.

La agencia no ha contestado la petición de información.

De hecho, Franqui dijo esta mañana que veía con tanta frecuencia a Muñiz Lasalle en el DRNA que él pensó que se trataba de un empleado.