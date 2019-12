El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) inauguró este lunes una tarja en conmemoración del 40 aniversario de dos marinos que murieron y otros diez que resultaron heridos en 1979, en un atentado del Ejército Popular Boricua, mejor conocido como Los Macheteros, contra un autobús de la Marina en Sabana Seca.

A unos años de que trascendiera que la investigación del caso no estaba cerrado, altos oficiales del FBI y de la Marina inauguraron la tarja frente a lo que será la nueva sede de la agencia federal en Hato Rey. Entre los presentes en el evento estuvo el jefe de la Fiscalía federal en la isla, Stephen Muldrow, y varios familiares de las víctimas.

El FBI en San Juan apoyó en la pesquisa que estuvo a cargo del Servicio de Inteligencia Criminal de la Marina (NCIS, por sus siglas en inglés).

El atentado tuvo lugar el 3 de diciembre de 1979, cerca de lo base naval en Sabana Seca, donde una guagua tipo escolar con 18 pasajeros, fue baleada.

A consecuencia de los impactos de bala murieron los marinos Emil E. White y John R. Ball. Los heridos fueron siete hombres y tres mujeres.

Según versiones periodísticas de la época, Los Macheteros, Organización de Voluntarios para la Revolución Puertorriqueña y Fuerzas Armadas de Resistencia Popular se atribuyeron la responsabilidad del atentado. Se reportó que fue en represalia a la muerte de Ángel Rodríguez Cristóbal en una cárcel federal, por entender que no era verdad la versión oficial de que se había suicidado en la prisión.

Presentes sobrevivientes y familiares

Una de las personas presentes en la ceremonia fue Jaqueline White-Pearson, hermana del marino Emil White.

“Es agridulce (la conmemoración). Pienso que es herida que nunca sanó. En 40 años, mucho ha pasado. Perdimos a nuestros padres, a quienes les hubiera encantado estar aquí para celebrar este honor”, expresó White Pearson.

“Solo estoy agradecida que nadie los ha olvidado y estamos perseverando para saber la verdaddetrás de esto”, agregó.

También estuvo presente Debrah Whitehurst, un de las oficinas de la Marina que sobrevivieron, quien manifestó que “por años dije que nunca volvería a Puerto Rico, por es el ataque, porque me dañó tanto emocionalmente, pero cuando me contactaron sobre el memorial y me invitaron, sabía que tenía que estar aquí para la memoria de John Ball y Emile White”.

Otra sobreviviente que estuvo en la ceremonia fue Cottie Allen, quien señalaba a la cicatriz en su rostro recordando el atentado.

“Estaba sentada en la guagua y pensé que había petardos sonando... cuando la guagua frenó de repente. Fui impactada en la cara con una bala y la cara se abrió, y entonces escuché a los compañeros decir 'bájense, bájense'. Estaba tratando de bajarme cuando fue impactada otra vez y otra vez... tres veces”, relató Allen.

A su lado estaba uno de los oradores en la ceremonia, Warren Smith, quien era supervisor del grupo de marinos y sacó el cuerpo de chofer para manejar el vehículo de vuelta a la base tras la ráfaga de disparos.

“Fue algo totalmente fuera de la nada, totalmente inesperado... No estábamos en una zona de guerra, no estábamos en un lugar que esas cosas pasaban rutinariamente y nosotros hacíamos ese viaje con gente tres veces al día, cada día de la semana, sin incidentes”, manifestó Smith.

“No cargábamos armas, teníamos forma de cómo defendernos, además de bajarnos y escapar. Mi instinto inicial como supervisor fue que todos se tiraran al piso. Entonces, necesitábamos irnos de allí, Ahí fue cuando saqué el chofer, que lo mataron, y llevar la guagua a la base, de alguna manera”, abundó.

Ambos coincidieron en que durante todo este tiempo esperaban por un acto similar al que ocurrió hoy. “Significa mucho, porque no recibimos ningún reconocimiento. Al menos no que yo me acuerde”, comentó Allen. “Sí nos dieron el corazón púrpura en el hospital... pero me fui a casa a convalecer y fue el final de todo”.

Para Smith, la conmemoración “significa mucho. Quizás curará muchos dolores. No diré que todas, porque es algo que cargaremos el resto de la vida”.

Secuela del caso

En el 2014, el NCIS le indicó a The Associated Press que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 revivieron el interés del gobierno federal de retomar investigaciones inconclusas, incluyendo el atentado de 1979 en Sabana Seca.

Tras reactivar la pesquisa, llegaron hasta Juan Gallosa Acevedo, quien en el 2013 confesó haber sido chofer de uno de los vehículos desde el cual dispararon contra la guagua.

Galloza Acevedo, quien pidió perdón a los familiares de los funcionarios navales, estaba bajo investigación desde 2006, de acuerdo a NCIS.

El crimen ocupó las páginas de los principales de la época. (GFR Media)

En aquel momento, con 78 años, indicó que estaba desarmado en el asiento de enfrente del camión utilizado por Los Macheteros para emboscar el autobús naval, y desarrollar el ataque. Otra camioneta del grupo independentista esperaba al autobús militar, que quedó atrapado en una zona cercana a la antigua base naval de Sabana Seca, en Toa Baja.

Galloza Acevedo se declaró culpable por cargos de asesinato, conspiración para participar del crimen organizado y robo. Fue sentenciado en 2014 acinco años de cárcel por el juez federal Sterling Johnson, en Brooklyn, Nueva York.

Hasta la fecha es la única persona procesada por el atentado.

En la entrevista con The Associated Press, el agente especial del NCIS, Tim Quick, indicó que "vemos potencial para arrestos adicionales".

Dos años después, en el 2016, oficiales federales detuvieron a tres activistas independentistas para tomarles muestras genéticas en relación a la pesquisa de 1979.

Juan Segarra Palmer, Orlando González Claudio y Norberto Cintrón Fiallo fueron detenidos en aquel momento por agentes federales por orden del entonces juez federal José A. Fusté para ser sometidos a las pruebas de ADN.

Segarra Palmer había sido encarcelado por cargos de conspiración y transporte de dinero y armas relacionado al caso de la expropiación realizada a la firma de transporte de valores Wells Fargo en Hartford, Conneticut.

González Claudio, por su parte, es un expriosionero político por el mismo caso, en el que también participaron sus hermanos, Avelino y Norberto. Estos robaron $7 millones a la Wells Fargo el 12 de septiembre de 1983. Fue arrestado el 30 de agosto de 1985 y condenado a cinco años de prisión.

Mientras, Cintrón Fiallo fue intervenido en febrero de 2006 por las autoridades federales por sus supuestos vínculos con Los Macheteros.

Poco después, González Claudio negó haber participado en el atentado, mientras que Cintrón Fiallo dijo que la orden respondía a meras especulaciones y calificó la movida de las autoridades como un intento de intimidación.

Activa la pesquisa

Desde entonces, no se han trascendido desarrollos adicionales entorno al caso, hasta hoy, cuando en la ceremonia Paul Abbate, subdirector asociado del FBI, dijo hoy durante el evento que la investigación continúa.

“No descansaremos hasta que todos sean identificados, atrapados y traídos a la justicia”, acotó Abate.

Durante la ceremonia recordaron que los agentes que estuvieron a cargo del caso en la Isla fueron transferidos a Nueva York y que desde allá se continuaron con la pesquisa.

Por su parte, el director de la oficina en San Juan del FBI, Douglas Leff, confirmó que la agencia continúa con el caso.