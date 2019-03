El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anticipó hoy, lunes, que vetará el proyecto de ley recientemente aprobado por la Legislatura para limitar el acceso al aborto.

“Tan pronto llegue (el proyecto a La Fortaleza) haré un veto expreso de ese proyecto”, puntualizó el primer ejecutivo a preguntas de la prensa durante una conferencia de prensa.

El proyecto de ley del Senado 950 establece que menores 18 años necesitan el consentimiento de su madre, padre, tutor legal o autorización de un tribunal para terminar un embarazo. Asimismo, la pieza legislativa extendía el consentimiento hasta los 18 años de edad.

Precisamente Rosselló Nevares dijo que tenía reservas con esa enmienda.

“Para mí es una cuestión del derecho a la intimidad y de unas estipulaciones onerosas que se le ponían (a la medida), particularmente por cuestión de edad hacia personas que pudieran estar en el proceso de terminar su embarazo. El asunto de los 18 años va un tanto en contra de lo que ha dictado nuestro más alto foro de que se justifica caso por caso la madurez intelectual que tienen los individuos. Al ponerle un tope de 18 años, entonces limita ello”, explicó el primer ejecutivo.

“El ponerle el factor adicional que ya a los médicos se le solicita, de (explicar) cuáles son las consideraciones que tienen al someterse a un proceso de terminación de embarazo. Al añadirle una orientación adicional que no esta especificada pues me parece que no es cónsono y que ya existe un proceso para ello”, agregó.

Acto seguido, el gobernador aclaró que valora la vida, “pero también he establecido que yo voy a reconocer los derechos de la mujer”.