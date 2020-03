El secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, reconoció este lunes que el virus Covid-19 podría llegar a la isla en cualquier momento luego de que se reportaran casos en países cercanos del Caribe.

Ante ese cuadro, el secretario de Estado, Elmer Román, hizo un llamado a la calma para atender la amenaza que representa este virus y recalcó que la isla se encuentra en el nivel de alerta 3 que implica prevención, comunicación y orientación.

“¿Por qué estamos más alerta que antes? Ya tenemos el primer caso en el Caribe que fue aquí al lado (en República Dominicana). Tenemos también en San Bartolomé y San Martín. Así que yo creo que sería irrazonable pensar que en Puerto Rico no va llegar. Tenemos (casos reportados) en Florida. Tenemos en Nueva York. Tenemos que llevar la verdad al pueblo y la verdad es que sí, estamos en un período de tiempo que sí podría llegar un paciente”, indicó el secretario.

“Al momento que llegue un caso de Covid-19 que el pueblo esté tranquilo sabiendo que el Departamento de Salud y el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), que trabaja mano a mano con nosotros se está haciendo cargo de la situación”, agregó.

Román recalcó en mantener la calma.

“Lo más importante es el llamado a la calma. Calma y salud. Seguimos con nuestra vida normal, pero con precaución. Nosotros estamos en alerta 3”, dijo el funcionario.

Las expresiones de ambos funcionarios se produjeron al concluir una reunión de la gobernadora Wanda Vázquez Garced con jefes de agencia y alcaldes para informarles sobre las gestiones del gobierno para hacerle frente al virus que ya ha cobrado la vida de miles de personas alrededor del mundo. El cónclave -convocado por la gobernadora- se llevó a cabo en el Departamento de Estado.

El secretario de Salud destacó que la isla puede recibir un paciente -de las islas cercanas- “contaminado con coronavirus y estamos listos para esa función”. Salud cuenta con 380 camas, 68 hospitales y 8 epidemiólogos para ubicar a posibles pacientes con coronavirus.

“A este momento no hay ningún paciente. Nosotros estamos tratando de implementar lo que se conoce como las iniciativas no farmacológicas. Estas van desde cómo lavarse las manos, tener precaución en el área de trabajo hasta llegar a un cierre de escuela, de cine, de eventos. Eso sería ya el extremo”, indicó Rodríguez Mercado.

“Hasta este momento, al día de hoy, no hay ningún caso positivo y no ha sido mandada ninguna prueba al CDC de coronavirus. No hay ningún caso sospechoso ni se ha tomado ninguna muestra que haya tenido que ser enviada al CDC”, agregó.

Se harán las pruebas en Puerto Rico

A preguntas de los periodistas, el secretario de Salud dijo que las pruebas para detectar este virus no estarán disponibles en los laboratorios comerciales en la comunidad. Pero adelantó que en dos semanas las pruebas estarán disponibles en Puerto Rico para ser manejadas por el Estado.

“Va a hacerse en los laboratorios de salud públicas de los estados y territorios. Esto no va a estar disponible en los laboratorios de la comunidad”, aclaró el funcionario.

El Departamento de Educación, entretanto, mantiene un protocolo para combatir el coronavirus “similar” al que tiene para manejar la influenza y el zika, dijo el secretario Eligio Hernández Pérez.

Agregó que en los próximos días distribuirán en las comunidades escolares materiales y equipos desinfectantes.

Ni el secretario de Estado ni el de Salud precisaron cuánto dinero espera recibir Puerto Rico de la solicitud de presupuesto de $2,500 millones que hiciera el presidente Donald Trump al Congreso para combatir el Covid-19.

Alerta la Compañía de Turismo

La directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos, recalcó que el rol de esta corporación pública es “vital” para evitar una epidemia.

“Estamos siguiendo las directrices impartidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con la Organización Mundial de Turismo, ambas entidades adscritas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, obviamente, en consulta con las agencias federales y locales”, apuntó Campos.

Puntualizó que desde mediados de enero la agencia trabaja con el sector privado en el establecimiento de protocolos adecuados.

“A partir de mañana hay un screening mucho más riguroso en las propiedades hoteleras que viene por directrices de las propias cadenas o de la Compañía de Turismo”, dijo.

Campos indicó que, hasta el momento, solo la embarcación Diamond Princess, que se encontraba en cuarentena en el puerto de Yokohama en Japón y cuyos pasajeros y tripulación finalmente desembarcaron el 1 de marzo, es la única que reportó un caso positivo de coronavirus. En total, 705 personas a bordo contrajeron el virus, y seis fallecieron.

“Si han habido casos sospechosos, pero ninguno confirmado en otras de las líneas de cruceros”, declaró.

La Autoridad de los Puertos toma medidas

Mientras que el director de la Autoridad de los Puertos, Joel A. Pizá Batiz, sostuvo que “de aquí al 7 de marzo” los tripulantes de barcos con carga, provenientes de la República Dominicana, no se les permite desembarcar en la isla.

“Existen riesgos y no descartamos tomar medidas más agresivas”, dijo el funcionario.

Concluida la reunión, los alcaldes que participaron se mostraron satisfechos con la información provista por el Estado.

“Después que digan la verdad, voy siempre a coincidir con ellos, pero siempre con todas las cartas sobre la mesa. Hubo una información que yo no tenía de unos centros donde se iban a llevar las personas. Eso yo no lo tenía”, dijo el alcalde deCataño, Félix “El Cano” Delgado.

Mientras que el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, dijo que existe el compromiso del gobierno para informarle de cada cambio que haya con el manejo del coronavirus.