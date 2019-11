La comisionada residente de Puerto Rico en Washington D.C, Jenniffer González, ha anunciado este miércoles la aprobación de $9,713,300 en fondos federales procedentes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) y la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (Ondcp) de la Casa Blanca, para servicios de salud y programas dirigidos a la prevención del uso de drogas en los jóvenes en Puerto Rico.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) asignó $2,253,227 dólares en fondos federales al Departamento de Salud de Puerto Rico para servicios de salud para madres y niños.

También, la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) asignó varias partidas de fondos Ryan White para agencias y organizaciones en la Isla para atender casos de SIDA y VIH.

Bajo estos fondos, el Municipio de Bayamón recibió $695,274; Centro de Salud Familiar (Palmieri) recibió $519,481; NeoMed Center Inc recibió $660,075; Ryder Memorial Hospital recibió $605,529; el Centro De Salud De Lares Inc. recibió $714,513; el Concilio de Salud Integral de Loiza, Inc. recibió $180,890; Migrant Health Center, Western Region, Inc. recibio $766,711 y Centro Ararat, Inc.recibió dos partidas de fondos de $668,409 y $150,000.

Además, el Consejo De Salud De Puerto Rico, Inc. recibió $977,901; Puerto Rico Community Network For Clinical Research On Aids (CONCRA) recibió dos asignaciones de fondos de $760,943 y $362,430 y el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico recibió $362,430.

Por otro lado, bajo el programa de Comunidades Libre de Drogas (DFC, en inglés) de la ONDCP otorgó $750,000 para coaliciones comunitarias que faciliten la participación de jóvenes y adultos a nivel comunitario en los esfuerzos locales de prevención del uso de drogas entre los jóvenes.

En Puerto Rico, seis organizaciones recibirán $125,000 cada una, para un total de $750,000; Hogar CREA, Inc., la Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humanitario, Programa de Apoyo y Enlace Comunitario, Agricultura con Conciencia Rural, Ecología y Sustentable (ACRES), Inc., Programa de Adolescente Naranjito y la Fundación Chana y Samuel Levis, Inc.

Los programas de fondos Ryan White tienen como fin mejorar la calidad, disponibilidad y organización de los servicios de atención y apoyo de la salud del VIH y para el Programa de Asistencia de Medicamentos contra el SIDA (ADAP).

Además, brindan asistencia a organizaciones de la comunidad para proveer servicios médicos y de apoyo básicos a personas con VIH entre ellos mujeres, bebés, niños y jóvenes con VIH.