Raúl Maldonado Nieves, el hijo del exsecretario del Departamento de Hacienda, publicó hoy, martes, un nuevo mensaje en Facebook en el que abundó sobre una supuesta reunión en la que el gobernador Ricardo Rosselló ordenó alterar un informe sobre unos vagones con ayuda humanitaria de la fundación Unidos por Puerto Rico.

A continuación, el mensaje íntegro de Maldonado Nieves tal cual se publicó en la red social:

“Aclarando lo que dije ayer. Estuve en una reunión, que no había razón para yo estar. Estaba con mi viejo luego de hacer ejercicios, que era el unico tiempo que compartia con el. Estaba sentado al frente de la oficina del gobernador. El viejo entra pero el corrupto tambien me invito. En esa, que honestamente me sorprendio su brutalidad, entro. Veo al presidente de bdo. Escuche el reporte real de como Unidos por PR hicieron las cosas mal. No que no trataron de hacer las cosas bien sin pensar en noticias. Como pararon la distribución de vagones para hacer la noticia. No me creen, polígrafo con el que me niegue con lo que digo”, sostuvo.

BDO Puerto Rico, empresa que menciona Maldonado Nieves en la publicación, y Robles & Associates, firma del CPA Diego Robles, realizaron una auditoría sobre el uso y manejo de vagones cargados con suministros para damnificados del huracán María que fueron encontrados abandonados en Toa Alta y Utuado.

La auditoría reflejó que no había evidencia de que se hubiese hecho un mal manejo o utilización de la ayuda.

Estas son las terceras expresiones que realiza el también ex subcontratista del gobierno, quien ayer tildó al gobernador de "corrupto" e "inepto".

En el primer mensaje que publicó, luego de que Rosselló le solicitó la renuncia a su padre, Maldonado Nieves sostuvo que el primer ejecutivo dio instrucciones de alterar el informe sobre los furgones "pq afectaba a su esposa", la primera dama Beatriz Rosselló.

“Hoy dicen mentiras. Cero tolerancia. Yo presentare mi evicencia. Gobernador dime si no estuvimos en tu oficina reunido con el presidente de BDO y usted pidiendo que se cambiara el reporte de unidos por PR los furgones pq afectaba su esposa. Habla de los cueques que estaban en la gabeta. Sino habla de los textos enviados. No dicho por mi, que el pen... que esta ahi que es un corrrupto, pq aqui no hay excusa como anterior, si no sabia, eras inepto. Es bien diferente pq Gobernador usted sabia, no ere inepto pq lo eres, eres un corrupto”, lee el texto publicado en el perfil de Facebook.

Los contratos de BDO Puerto Rico con varias dependencias gubernamentales están bajo la mira de las autoridades federales.

Mientras, en el segundo mensaje publicado en la red social, el hijo del exsecretario insinuó que al gobernador le habían mostrado unos mensajes como presunta evidencia, pero no tomó acción al respecto.

"Gobernador nada que decir... cuente que se tuvo que escalar pq no hacias caso. Se tiene que ir a NY pq aqui no hacen caso. Ni presentandole la evidencia", dijo.

La renuncia del secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, se produjo luego de que este indicó en una entrevista radial que en la agencia que dirigía había una "mafia institucional" que constaba, entre otras cosas, de venta de influencias, destrucción de documentos, otorgación de licencias falsas y acceso a datos privados de contribuyentes.

El gobernador alegó que perdió la confianza en el funcionario al alegar que Maldonado Gautier no le informó sobre estas denuncias. Lo mismo indicó hoy la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien señaló que el exsecretario nunca notificó a esa agencia sobre las supuestas acciones ilegales.

De hecho, Vázquez emplazó a Maldonado Gautier a que se presente ante Justicia una declaración jurada con las alegaciones.