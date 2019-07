El cabildero Elías Sánchez Sifonte rompió el silencio esta noche para reaccionar a un artículo publicado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que, entre otras cosas, lo vincula a un supuesto esquema de corrupción en el gobierno de Puerto Rico del que se habría beneficiado con cientos de miles de dólares en comisiones.

En declaraciones escritas, Sánchez Sifonte, quien también fue director de campaña del gobernador Ricardo Rosselló, así como representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, indicó que el “artículo está plagado de información falsa y difamatoria”.

El CPI, en su historia titulada “El saqueo de fondos públicos detrás del chat”, sostuvo que Sánchez era una de tres personas al tope del esquema, junto al publicista y presidente de KOI, Edwin Miranda Reyes; y el ahora exestratega de comunicaciones de La Fortaleza, Carlos Bermúdez.

"Aunque no tiene contratos directos con el gobierno, Sánchez, quien tiene el vínculo más estrecho con el gobernador, controla la mayoría de las contrataciones de mayor cuantía, colocando a sus clientes en buena parte de las agencias y cobrando comisiones de hasta 25% del monto de los contratos e igualas fijas que han llegado a los $50,000 mensuales, indicaron cuatro fuentes que han presenciado la dinámica", expresa el artículo.

Tanto Sánchez, como Miranda y Bermúdez son parte del escándalo que estalló la semana pasada luego de la divulgación de un chat de Telegram encabezado por el gobernador y 11 de sus colaboradores más íntimos en el que se ordenaba dañar la reputación y perseguir a políticos de la oposición, así como a funcionarios federales, en el que se discutían asuntos de administración, además realizarse múltiples burlas e insultos machistas y homofóbicos.

La revelación de estas conversaciones desencadenó en una ola de indignación entre la población puertorriqueña y un pedido masivo para que Rosselló renuncie.

Según el CPI, “el saqueo, realizado por medio de un esquema principal y varios secundarios que comparten el mismo modus operandi y protagonistas similares, fue orquestado desde La Fortaleza por los allegados más cercanos del gobernador Rosselló Nevares y con su conocimiento, encontró la investigación. El modus operandi implicó el plantar personal interno y contratistas externos en puestos clave de asesoría y comunicaciones en las agencias para controlar la entrada y salida de información. También el compartir datos privilegiados sobre contrataciones de gobierno para beneficiar a clientes privados a cambio de comisiones y pagos”.

“De ninguna manera 'controlo' proceso de contratación alguna en el Gobierno de Puerto Rico. Tal declaración es falsa, absurda y difamatoria", expresó Sánchez en sus expresiones escritas. "Tampoco he contado con información confidencial de ningún tipo para beneficio de clientes. Cómo abogado en la práctica privada represento entidades que cumplen con todos los preceptos de la ley y compiten según los parámetros que correspondan. Nunca me he 'presentado sin invitación' a dependencias a presentar ninguna propuesta ni 'cazar' propuestas con clientes”, indicó Sánchez.

Entre las cosas que Sánchez retó del contenido del artículo está que su familia tenga algún vínculo con Alberto Velázquez Piñol, quien fue arrestado la semana pasada por las autoridades federales por acusaciones de fraude.