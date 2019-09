Los representantes legales del cabildero Elías Sánchez Sifonte y del publicista Edwin Miranda precisaron que apelarán la decisión del juez Alberto Luis Pérez Ocasio, quien ayer en la tarde ordenó que estos deben entregar al Departamento de Justicia sus unidades móviles, como parte de la pesquisa preliminar que se realiza sobre el chat deTelegram.

La defensa tiene 30 días desde ayer, viernes, para radicar un escrito de apelación en el Tribunal de Apelaciones.

“Respetuosamente entendemos que el tribunal se equivocó en la interpretación del alcance de los derechos constitucionales que cobijan a todos los ciudadanos en Puerto Rico. Para mí es inconcebible que, contrario a lo que ha establecido el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Puerto Rico no se reconozca que los ciudadanos tienen el derecho a negarse a entregar su celular cuando ello sea equivalente a proveer una declaración compelida o a renunciar al derecho de privacidad. Por eso apelaremos lo que considero es una decisión errónea, que atenta contra los derechos de todos”, sostuvo el abogado José Andreu Fuentes, en declaraciones escritas.

El letrado no precisó cuándo radicaría el escrito de apelación.

"La determinación del tribunal de instancia está equivocada. Erró al no reconocer lo que han reconocido los múltiples tribunales federales que le citamos en nuestra moción: que el acto de entregar el celular es un acto testimonial compelido merecedor de protección constitucional. El acto de entregar nuestro celular al gobierno es equivalente a certificarle al gobierno la autenticidad del mismo y, por tanto, constituye testimonio, contra lo cual nos protege la Constitución", sostuvo Kendys Pimentel, abogada de Miranda.

"El derecho que reclama mi cliente a no ser obligado a proveer testimonio que el gobierno pueda usar en su contra, es uno que cobija a todos los puertorriqueños. Vivir en una sociedad en que el gobierno pueda obligar a sus ciudadanos a entregar su teléfono celular, para el gobierno acceder y copiar todo su contenido, debe preocuparnos a todos. No se trata de no autoincriminarse, sino de no ser obligado a proveer el testimonio al gobierno con el cual el gobierno apoye su teoría en un caso criminal en contra del ciudadano, con independenciade que el ciudadano sea culpable o inocente. Mi cliente agotará todos los remedios legales para defender los derechos individuales que le protegen igual que nos protegen a todos. Confiamos que los foros apelativos rectificarán este error", agregó

Pimentel había indicado a este diario a mediados de agosto que se le ofreció a Justicia revisar el teléfono celular de Miranda, pero la agencia declinó ya que busca ocupar por tiempo indefinido el aparato celular.

Precisamente, Pérez Ocasio plantea en su orden que la entrega de las unidades no violenta la cláusula constitucional que protege a todo ciudadano de auto incriminarse. También precisó que la entrega de los celulares no implica que se ha prestado testimonio.

El magistrado ordenó a las partes a ponerse de acuerdo para que se concrete la entrega de los celulares en el Departamento de Justicia.