En medio de un panorama de incertidumbre regresaron hoy a las urnas los maestros del sistema pública para decidir si avalan los acuerdos preliminares alcanzados por la Asociación de Maestros sobre el futuro de su retiro.

Según un sondeo informal realizado por El Nuevo Día en al centro de votación de la Legión Americana, en Toa Baja, la mayoría de los maestros se inclinaban a votar en contra de la propuesta alcanzada entre la Asociación de Maestros y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Los maestros abordados -además de evidenciar el desespero que atraviesan ante la posibilidad de recortes a las pensiones- denunciaron que el proceso de consulta convocado por la Asociación fue atropellado y que no se discutieron con detenimiento el detalle de los acuerdos.

“Yo tengo 29 años cotizados para el retiro y no estoy de acuerdo. El proceso ha sido muy rápido, hay compañeros que no están, otros que están dando verano y se fueron a viajar”. Sostuvo la maestra de historia de la escuela Pedro Albizu Campos de Toa Baja, Yolanda Valentín.

Señaló que entiende que hay otras alternativas para salvar el retiro de los maestros. “Con el 1.8% yo no puedo vivir…Puerto Rico se ha convertido en una isla cara, así que no hay justicia para nosotros de esta manera. La soga sigue partiendo por lo más finito y por los hombros cansados de los maestros”, señaló.

La semana pasada, la presidenta de la Asociación, Aida Díaz, anunció un acuerdo logrado con la JSF que -según ha dicho- asegura las pensiones de los maestros, así como la cotización al Seguro Social de los educadores menores de 40 años y la creación de una cuenta de aportación definida, modelo similar al 401K. No obstante, este último grupo vendría obligado a trabajar hasta los 63 años cuando la edad de retiro actual es de 55 años.

“El perfil del maestro es un perfil económicamente muy bajo. Yo creo que se deben fijar responsabilidades y se deben ver consecuencias”, sostuvo en referencia a la deuda del Gobierno.

Wilfredo López, con 18 años de experiencia en el sistema público, también calificó el proceso como uno atropellado. Sostuvo que la Ley 160 del 2013 ya contempla un sistema de aportación definida para los maestros que ingresaron al sistema después del 1 de agosto de 2014.

“A veces hay que tener fe en el sistema, aunque el sistema no sea el mejor”, dijo el educador en principios de tecnología, quien no reveló cómo emitiría su sufragio.

“Al momento que tenga que retirarme necesito tener una serie beneficios para nosotros. El día que a mí me toque yo quiero tener la cantidad que en realidad yo aporté, no solamente un 60%”, señaló María Panet, maestra transitoria de nivel elemental.

Dijo que está dispuesta a correrse el riesgo de confiar que su pensión será garantizada por el Gobierno aun cuando empieza a emitirse el pago de la deuda. “Comoquiera que sea…no sabemos qué va a pasar luego. Tenemos el derecho al voto y a escoger ahora qué es lo que nosotros pensamos qué es lo que nos conviene”, señaló.

Por su parte, Leorna Marrero, maestra de educación especial por 19 años, defendió los acuerdos logrados. Aseguró que no confirmar los acuerdos significaría dejar en manos de otros el futuro de sus pensiones. “Si no acepto este acuerdo, si no lo cojo ahora me puedo ir sin nada”, dijo la maestra de 57 años.

Recordó que el acuerdo incluye una estipulación en la que se establece que, si el gobierno alcanza unas garantías mayores, estas prevalecerán. “Yo no pierdo nada con esto, yo aseguro algo que no tengo…entre todo lo mejor que se ha conseguido es esto, podemos salir de esto, podemos mejorar esto, pero mientras tanto, qué ¿propuesta tenemos Estar en la incertidumbre?”, planteó Marrero.