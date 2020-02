El secretario designado de Estado, Elmer Román, dijo ayer que el exsecretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, nunca le llevó a su atención alguna preocupación sobre cómo el gobierno estaba manejando la respuesta a la emergencia de los terremotos.

El miércoles, Gil Eseñat pintó en una vista de la Cámara de Representantes un cuadro de desorganización gubernamental luego de los sismos, particularmente refiriéndose a procesos que culminaban en esfuerzos duplicados de entrega de ayudas.

También señaló que era Román el encargado de dirigir la operación y no el excomisionado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Carlos Acevedo. De esta forma, Gil Enseñat contradijo a Román, quien quiso hacer ver la semana pasada que Acevedo era el responsable.

“Yo no creo que hay inconsistencias entre el rol que él (Gil Enseñat) me vio ejercer y el que debía ejercer en representación de la Gobernadora”, dijo Román en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

“En ese momento de la emergencia mi función era asegurar la armonía entre las agencias estatales y federales, incluido FEMA. Se celebraban reuniones diarias, en y fuera del COE (Centro de Operaciones de Emergencias), encabezadas por el Comisionado de Manejo de Emergencias, como debe ser, a menos que por alguna razón no estuviera presente, en cuyo caso lo hacía yo, o el State Coordinator Officer, secretario Pedro Janer”, sostuvo Román.

“Por supuesto que yo tenía un rol porque representaba a la gobernadora, hacía preguntas sobre el progreso de los trabajos, comunicaba preocupaciones que me traían los alcaldes porque me veían absolutamente todo el tiempo en el “field”, pero no daba instrucciones operacionales”, agregó Román.

Román dijo que Gil Enseñat nunca le trajo alguna preocupación, que nunca tuvo problemas con él y que su despido fue una determinación tomada por la gobernadora Wanda Vázquez.