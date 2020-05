Después de contar con la aprobación del Senado, Elmer Román no cuenta actualmente con los votos necesarios para pasar el cedazo de la Cámara de Representantes para ser confirmado como secretario del Departamento de Estado.

Así lo indicó esta mañana el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez.

"En este momento no los tiene", afirmó Méndez en entrevista con Radio Isla 1320.

Señaló que "en el día de hoy se están buscando los votos".

De acuerdo con Méndez, no fue hasta ayer que Román sometió los documentos en la Cámara de Representantes para el proceso de su confirmación, "pese a varios intentos y llamadas" para que lo hiciera.

Román fue designado al puesto hace cuatro meses.

"Ayer mismo se inició la revisión de los documentos... es una decisión que tomaremos en caucus", comentó Méndez.

"Pero tiene que visitar a varios compañeros que en el día de hoy no lo están respaldando", advirtió Méndez, quien no fue categórico sobre si votará por Román. "En este momento no hay nada que me impida votar por él".

No obstante, aseguró que "hay apertura" entre los representantes.

"No es un camino cerrado. Lo he dialogado con él y la gobernadora... ella sabe que tiene la dificultad, pero con su trabajo lo puede lograr (su confirmación)", acotó.

Román pasó a la consideración de la Cámara después de que el Senado aprobara su nombramiento ayer, tras una vista ejecutiva en la que los miembros de la Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta tuvieron la oportunidad de evaluar sus calificaciones.

Desde hace tiempo hay resistencia en la Cámara de Representantes a la designación de Román porque supuestamente éste le mintió al cuerpo legislativo sobre el conocimiento que tenía del contenido del informe preliminar realizado por el Negociado de Investigaciones Especiales relacionado con el manejo de los suministros.

Una de las personas que han adelantado que votará en contra es la representante María de Milagros Charbonier, quien ha asegurado que Román les ha omitido información.