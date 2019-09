Los temores aumentaron en la urbanización Jardines de Buena Vista, en el barrio Toíta de Cayey, tras el paso de la tormenta tropical Karen el martes por un poste de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se mantiene de pie gracias a una soga.

El poste, de madera y que suple energía a unos 200 abonados, fue afectado por el huracán María hace dos años. Desde entonces, una soga amarrilla- más clavos- evitan que siga abriéndose desde el centro de la base.

El madero queda ubicado en el patio de la casa de Luis Taguada, un ex inspector de salud ambiental 77 años, quien realizó la querella a la AEE el pasado 14 de mayo de 2018.

“Ese poste se partió y se dobló (después de María) .Un ingeniero de la Autoridad, por orden del alcalde de Cayey, vino e hizo unos trabajos aquí. Hizo lo lógico, trabajó con lo que tenía. No había materiales y era problemática la situación. Se amarró el poste y dejamos la querella (5117482) para que se arreglara cuando se pudiera porque tenemos luz”, relató Taguada a El Nuevo Día.

El poste afectado se había partido tras el paso del huracán María en 2017. (Teresa Canino)

No obstante, las lluvias torrenciales de Karen que cayeron en el centro de la isla recordaron a Taguada el peligro que representa el averiado poste a su hogar, vivienda donde vive por cerca de 50 años.

“Tenemos miedo, no que nos quedemos sin luz, sino que el poste con un viento vaya a caer sobre la casa y cree un accidente, morir cualquier persona”, dijo.

El alcalde Rolando Ortiz Velázquez estuvo presente durante la visita de El Nuevo Día y resaltó que la comunicación con el director local de la AEE, Francisco Rodríguez, para la reparación ha sido pésima.

“Esto es parte de los trabajos que pudo hacer el municipio, aunque no estuvo autorizado por la AEE, pero que se han reportado a la Autoridad para que se corrijan. La comunicación con el director local no ha sido adecuada. Hemos tenido que remendar y reclamar que se resuelva. Como puedes ver, no solamente se afectaría esta familia, sino también la comunidad se quedaría sin energía si se cae. Le pedimos a José Ortiz (director ejecutivo de la AEE) que intervenga e instalen el poste que corresponde, que atienda una situación que es muy peligrosa”, declaró.