8/22/19 7:27 am: Moderate to heavy showers are moving across eastern PR & the USVI. Be careful driving on the roadways.

Aguaceros moderados a fuertes están moviéndose al este de PR y USVI. Ejercer precaución conduciendo en las carreteras. #prwx #usviwx pic.twitter.com/kIYXoFzz4K