El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, dijo hoy, jueves, que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares “da la espalda al pueblo de Puerto Rico” y prefiere enfocarse en su “obsesión” por lograr la estadidad en vez de atender los problemas apremiantes del país.

El senador presentó un decálogo de problemas que afronta la isla para contrastarlo con el anuncio que hicieran hoy el gobernador junto a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González y el congresista Darren Soto. El trío anunció la presentación de un proyecto de ley que busca admitir a Puerto Rico como estado, sin ninguna nueva consulta, en un plazo de 90 días después de la medida ser convertida en ley.

“Es la quinta vez que van (a Washington) con un mensaje distinto. Ellos critican al PPD y ellos han ofrecido cinco definiciones distintas en menos de dos años de qué es lo que quieren hacer. Están jugando con su ideal. Están tratando de distraer la atención de los problemas que realmente vive el país”, apuntó el senador en conferencia de prensa en la sede de la Pava, en Puerta de Tierra y en compañía de otros líderes de la colectividad.

Acto seguido, Torres mencionó que el gobernador y la comisionada residente en Washington obvian la urgencia de que el Congreso apruebe $600 millones para el Programa de Asistencia Nutricional y una dispensa en el pareo para recibir fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres.

“No se montaron en un avión (para abogar) por eso. No. Se montaron en un avión y van a Washington a presentar un proyecto de estadidad sin tener un mandato del pueblo para la anexión. Están politiqueando con algo que no se va a aprobar”, dijo el presidente de la Pava.

Cuestionó por qué el gobierno de turno no atiende los problemas que afronta la Universidad de Puerto Rico para mantenerla como un “servicio esencial” y como ente de inversión para el futuro. También cuestionó por qué Rosselló Nevares no se expresa sobre la posibilidad de que se imponga un tributo sobre el terreno o por qué no trabaja con el anunciado cierre de una fábrica en Humacao que dejaría a más de 200 personas sin empleo.

“Se van a celebrar otro intento por la estadidad, mientras los residentes de Vieques y Culebra continúan con un sistema de transporte marítimo pésimo y las “irregularidades en los contratos y en el cumplimiento con las obras y mejoras no se fiscaliza ni se fijan responsabilidades”, sentenció Torres.

“Se van a celebrar otro intento por la estadidad, mientras nadie dice nada sobre el escándalo con el contrato de Educación sobre “Tus Valores Cuentan”, agregó.

Asimismo, recordó que con la controversia que se desató por mover vagones con suministros para los afectados por el huracán María de la Comisión Estatal de Elecciones, tampoco ha sido atendida.

“En fin, se van a celebrar otro intento por la estadidad, en medio de la incapacidad, la irresponsabilidad e insensibilidad que ha caracterizado a este gobierno que todos los días demuestra sus improvisaciones e imprudencias en el ejercicio de la función pública”, sostuvo Torres.

Aclaró que el PPD no está rehuyendo a discutir el tema del status.