El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, pidió hoy, martes, al secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, que renuncie a su posición tras las imputaciones sobre irregularidades en la otorgación de contratos a su hijo en el gobierno.

Las expresiones del senador se producen luego que trascendió que el hijo de Maldonado, quien se llama igual, tiene contratos con al menos cinco compañías que son contratistas de varias agencias.

Según Torres, entre estas agencias se encuentra el Departamento de Hacienda.

“El escándalo multimillonario que acaba de estallar con los contratos del hijo del secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, evidencia que esa es una de las razones que prueba la falta de cuidado, prudencia y compasión de la administración de Rosselló y el PNP (Partido Nuevo Progresista)”, sostuvo el senador en declaraciones escritas.

El secretario de la Gobernación dirigió Hacienda desde 2017 hasta mitad del año pasado. También es el principal oficial financiero del gobierno (CFO, en inglés).

Durante ese mismo periodo, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, Hacienda contrató a la empresa Virtus para consultoría en sistemas de información.

Esa misma compañía, sostuvo Torres, subcontrató al hijo de Maldonado por poco más de $1 millón.

El presidente del PPD aseguró que existe un claro conflicto de interés y que esta situación tiene que ver con la renuncia de la secretaria de Hacienda, TeresitaFuentes.

“Ahora vamos viendo razones y atando cabos para entender el por qué del llamado que la exsecretaria de Hacienda le expuso al gobernador en su carta de renuncia”, añadió el senador.

Fuentes invitó al gobernador Ricardo Rosselló a tener compasión en su gestión gubernamental al presentar su dimisión.

Por su parte, Maldonado rechazó que fuera a renunciar y sostuvo que ha actuado con transparencia.

Asimismo, dijo que solicitó a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) una dispensa para inhibirse de los procesos de contratación relacionados a su hijo.

“Mientras yo estaba en Hacienda y solicité una dispensa de Ética dando información de cualquier intención de contrataciónde mi hijo. Cuando fui secretario de la Gobernación, hice algo bien extremo, solicité una dispensa que es no solamente si tuviese contrato, que es si fuera subcontratado por una compañía, si esa compañía hacía una propuesta a una agencia y no se le llevaba, yo me inhibía de todas maneras y le adjudicada a Ética”, estableció el secretario en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM)

El secretario dijo que habló con su familia sobre la situación que atraviesa y que recibió su apoyo.

"Los ataques de ahora son contra mí y mi familia para uno sentirse decepcionado y sacar a uno de la posición, pero eso no va a pasar", acotó.