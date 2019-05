El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó en la tarde de hoy, martes, que se estableció un nuevo récord de temperatura máxima en el aeropuerto Luis Muñoz Marín.

El meteorólogo del SNM, Emmanuel Rodríguez, detalló que la temperatura a las 1:08 p.m. llegó a los 93 grados Fahrenheit. Por lo que, se empató el récord establecido en 1977.

“La temperatura está empatada con la temperatura récord del 1977.Mientras el índice de calor está sobre los 97 grados Fahrenheit”, agregó el meteorólogo.

Las temperaturas reportadas ayer en San Juan alcanzaron los 92 grados, con un índice de calor de 97 grados. El récord máximo un día como ayer fue de 93 grados en el año 1998.

“Tenemos un sistema de alta presión en la superficie que está dominando el tiempo, y eso está trayendo una corriente del sur que ayuda a que aumente las temperaturas en la región”, agregó Rodríguez.

De igual forma, Rodríguez advirtió que hay un leve particulado del polvo del desierto del Sahara, que está limitando la probabilidad de lluvia en Puerto Rico y también está induciendo bruma en el ambiente.

“Se espera que las temperaturas deben permanecer en los 90 grados por el resto de la semana laboral con un índice de calor cerca de los 100 grados”, agregó Rodríguez.

Mientras tanto, las condiciones del tiempo siguen tranquilas través de Puerto Rico, aunque aguaceros aislados son posibles mayormente a través del este de Puerto Rico.