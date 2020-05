A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

La directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet, reconoció este miércoles que desconoce cuáles son las razones de la avería que mantuvo fuera de servicio por dos días laborables a la plataforma que se utiliza para reportar las muertes, matrimonios y nacimientos en la isla.

Indicó que este sistema lo maneja la Oficina de Informática del Departamento de Salud y no la entidad que dirige. Desde el lunes hasta hoy la agencia no ha divulgado las muertes certificadas por médicos que están relacionadas a COVID-19 por la avería.

“Ellos son los que trabajan todas las plataformas del Departamento de Salud. Para serte clara, realmente, ¿qué pasó?, no sé qué pasó. Lo que sí te puedo decir es que el Registro Demográfico no tenía sistema para la entrada de datos de los registros vitales, ya sea nacimiento, matrimonio o defunción”, explicó a El Nuevo Día.

Este medio intentó obtener desde esta mañana una respuesta de Salud para conocer los detalles de la avería, pero al momento, no se ha recibido respuesta.

“No tuvimos sistema ni viernes ni lunes, pero ya ayer, martes, los empleados trabajaron tiempo extras para poner al día la entrada de datos de los días que no tuvimos sistema”, dijo Llovet al defender que, aunque no había acceso a la plataforma, continuaron recibiendo las certificaciones de muertes por parte de los funerarios.

Cuestionada sobre la cantidad de defunciones certificadas por COVID-19 durante este periodo, la funcionaria dijo que no tenía dicha información a la mano. No obstante, el Registro Demográfico ofreció luego la cantidad de muertes totales que asciende a 190 en los dos días que estuvo fuera el sistema, pero no se detalló cuáles corresponden al coronavirus.

Desde ayer las muertes por COVID-19 en la isla se mantienen en 99, de las cuales 56 fueron reportadas por el Sistema de Vigilancia del Departamento de Salud y 43 a través del Registro Demográfico.

Marzo y abril no reflejan aumento en las muertes

Entretanto, la funcionaria indicó que las cifras del Registro Demográfico no presentan un aumento en las defunciones totales para los meses de marzo y abril en comparación con 2019, aunque aceptó que esa cifra pudiera cambiar.

De los datos provistos por la entidad se desprende que en entre marzo y abril de este año se reportaron 4,515 muertes, de las cuales 90 fueron por COVID-19. Durante estos mismos meses el año pasado se registró un total de 4,814 defunciones.

Sobre la posibilidad que esta cantidad sea mayor, Llovet señaló que el Registro Demográfico depende de la información que le proveen los funerarios.

“La realidad es que nosotros hacemos la inscripción del documento que nos lleva el funerario. Los funerarios no llevan el documento de manera inmediata, así que nosotros estamos inscribiendo todos los días diferentes certificados, pueden ser del mes de abril y del mes de mayo. Ese proceso aún nosotros no lo concluimos”, estableció.