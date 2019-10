El secretario de Agricultura, Carlos Flores, indicó esta tarde desconocer cuáles son las alegaciones que llevaron a que la gobernadora Wanda Vázquez lo refiriera al Departamento de Justicia.

“No fui notificado sobre el tipo de alegaciones y desconozco de qué tratan”, indicó el funcionario en declaraciones escritas.

Añadió que recibió una llamada de la secretaria de la gobernación, Zoé Laboy, el viernes en la noche informándole del referido.

El titular aseguró que a lo largo de su carrera en el servicio público ha actuado “conforme a la ley y con el más alto rigor ético”, aunque reconoció la facultad del gobierno de indagar sobre alegaciones presentadas en su contra. Resaltó, no obstante, estar en disposición de aclarar cualquier duda que surja en el camino.

“Desde la posición de secretario he representado al sector agrícola para beneficio de nuestros agricultores y del pueblo de Puerto Rico en general. No siempre ha sido posible complacer a todos, pero ninguna incomodidad o inconformidad puede ser sinónimo de actos inapropiados, y siempre, de hecho, he estado disponible para atender esas controversias”, dijo.

Insistió en haber “obrado bien y con honestidad” y destacó que esperará los resultados del referido a Justicia.

En agosto el presidente del sector de la leche de la Asociación de Agricultores, Manuel Enrique Martínez Arbona, junto a otros representantes de esa industria, tronaron contra el titular por haber despedido al administrador de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), Jorge Campos. El grupo reclamó entonces la intervención de la gobernadora. Flores resaltó entonces que la decisión se basaba en una reorganización de empleados de confianza para maximizar recursos humanos y fiscales del Departamento de Agricultura.