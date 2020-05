El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, alegó hoy, viernes, que Puerto Rico alcanzó el pico de contagios por COVID-19.

El psiquiatra indicó que la conclusión parte de la comparación que hace la agencia entre los datos de la enfermedad en la isla y la información que proveen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (CDC, en inglés), entidad que establecían que la fecha con mayor probabilidad de contagios sería entre el 4 al 8 de mayo.

“Si vamos a la data que tenemos inicialmente, era hoy. Si buscamos la data que presentaba el gobierno federal, el CDC reclamaba que el 4 [de mayo]. Nosotros nos mantuvimos en que era mayo 4 a mayo 8 como la semana [pico]. Esta semana es importante reconocer que el lunes no hubo muertes, el segundo día hubo dos muertes, el miércoles no hubo muertes, el jueves hubo tres y hoy van cinco muertes. Pero nos hemos mantenido en una forma relativamente estable en términos infecciosos”, estableció González Feliciano en entrevista radial (WKAQ-580).

Sin embargo, la agencia sumó hoy 125 nuevos casos contagios del nuevo coronavirus en la isla que elevaron el total a 2,156. Esta es la segunda vez, en menos de una semana, que la agencia informa una cifra de contagios que supera el centenar.

El secretario hizo referencia a las medidas de distanciamiento social y la orden ejecutiva que establece un toque de queda como las estrategias que ayudaron a contener la propagación del virus en la isla.

“Esperemos ver cómo se sigue comportando esto, la respuesta es sí [alcanzamos el periodo pico]. El distanciamiento físico social ha tenido un impacto positivo. [...] Tenemos ahora que mirar prospectivamente cómo nos transformamos y modificamos el proceso de cuarentena”, acotó González Feliciano.