El secretario de Salud, Lorenzo González, informó que dio negativo a la prueba molecular para detectar el COVID-19, luego de que ayer hizo público que estuvo en contacto con una persona que arrojó positivo al virus.

El funcionario, quien ofreció las expresiones esta mañana en una entrevista de radio (WKAQ 580), detalló que se comunicó con la gobernadora Wanda Vázquez para informarle el resultado de su muestra. Ayer, además de participar de varias reuniones con la mandataria y miembros del gabinete, González llegó hasta una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones en Miramar, donde el gobierno anunció la reapertura de la economía. Allí hubo presencia de periodistas y varios representantes del sector privado.

"Voy al Departamento (de Salud) y se hacen las pruebas serológicas, que son las que más inmediatas tenemos y entonces me cogieron las pruebas para la PSR (la prueba molecular) y entonces ya me dieron los resultados que son negativos", comentó el médico.

"Yo me comuniqué ya con la gobernadora y me comuniqué con el secretario (de Estado, Elmer Román), le he comunicado incluso al presidente del edificio donde yo vivo, porque recuerda que yo uso el elevador, la gente debe estar bien preocupada", agregó.

Los resultados de las pruebas rápidas fueron entregadas a González ayer mismo. En declaraciones escritas, sostuvo que se mantuvo en aislamiento hasta tener el detalle de la prueba molecular.