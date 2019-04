El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió hoy, domingo, una advertencia de inundaciones para siete municipios de la isla.

Los municipios bajo advertencia hasta las 5:00 p.m. son Sabana Grande, Guánica y Yauco, explicó la meteoróloga Lee Ann Inglés.

Mientras, otra advertencia de inundaciones fue emitida para los municipios de Gurabo, Aguas Buenas, Caguas y Cidra hasta las 6:00 p.m.

“Lo que sucede es que tenemos todavía un sistema frontal sobre la región que está ayudando al desarrollo de aguaceros. Hoy, contrario a otros días, porque los vientos cambiaron de dirección, por eso los aguaceros se están desarrollando en el suroeste de la isla. Se espera que estos aguaceros continúen por las próximas horas debido a que los vientos están bien leves”, explicó la experta.

Inglés adelantó, además, que no descartan emitir otra advertencia debido a los aguaceros que se siguen registraron sobre la región.

El patrón lluvioso resulta conveniente pues en el más reciente informe del Monitor de Sequía de los Estados Unidos reveló que el por ciento de sequía moderada en la isla se mantiene en 30.38%.

De hecho, precisamente, estos municipios del suroeste se encuentran bajo condiciones atípicamente secas.

Según el informe de monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el nivel de Guajataca se encuentran bajo un ajuste operacional con un nivel de altura 188.12 metros.

El embalse necesitaría alcanzar una altura de 191.5 metros para ubicarse en nivel máximo de operación establecido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos tras el huracán María, el pasado 20 de septiembre de 2017.