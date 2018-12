Un riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico con aguaceros pudieran afectar hoy, jueves, las condiciones del clima.

Según el informe del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), los aguaceros afectarán sectores del norte y este de Puerto Rico. Sin embargo, se prevé que los cielos sigan parcialmente soleados.

“El aumento de los vientos provocará condiciones marítimas peligrosas durante el fin de semana. Está en efecto una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones. Un riesgo alto de corrientes marinas entrará en efecto esta noche para las playas del norte de Culebra”, reza el informe de la agencia de meteorología.

Mientras, las temperaturas continuarán entre los altos 60 grados y bajos 80 grados Fahrenheit. La máxima estará alrededor de 85 grados. La probabilidad de precipitación es de 10%. La humedad estará en 78%.

High risk of rip currents for most of the northern beaches of PR for today. Riesgo alto de corrientes para la mayoria de las playas del norte de PR para hoy. #prwx #usviwx pic.twitter.com/RiWPN5Vq08