El task force médico del coronavirus COVID-19 recalcó hoy, jueves, que la forma más efectiva para evitar la propagación de la enfermedad en Puerto Rico es el aislamiento social.

De acuerdo con el intensivista Pablo Rodríguez, "se nos va la vida" si no se cumple con la cuarentena que hasta el momento termina el 30 de marzo.

Por su parte, el infectólogo Humberto Guiot indicó que es necesario que las personas continúen con el distanciamiento social, debido a que muchos en la isla pudieran estar contagiados y no mostrar síntomas.

"Una cosa que tenemos que entender es que hay muchas personas con síntomas muy leves o no presentan síntomas, pero están infectadas y ese es el motor de la infección. Este es el momento para continuar con ese distanciamiento", recalcó durante la transmisión del programa informativo Medical Task Force Update.

El grupo de médicos recomendó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced extender el periodo de aislamiento social, pero la mandataria aún no ha tomado una decisión.

Mientras, el director del task force, el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, indicó que Puerto Rico está compitiendo con el mundo entero para acceder a las pruebas de coronavirus, por lo que la adquisición de las mismas ha tardado.

Añadió que el Departamento de Salud comenzó a distribuir 500 pruebas moleculares en ocho hospitales y que hoy llegan a la isla 1,500 exámenes que serán distribuidos en las seis regiones de Salud.

Pese a esto, Rodríguez Quilichini también señaló que "las pruebas no evitan el contagio" y que la forma más efectiva de evitar la propagación del virus es el aislamiento social.

"Las pruebas no evitan el contagio. El contagio lo evita las medidas de aislamiento social. Unas medidas que unos países de Europa no tuvieron la oportunidad de hacerlas. Se han hecho hasta ahora 772 pruebas. Las estamos adquiriendo poco a poco y están llegando. Pero las pruebas no evitan el contagio, lo que evita el contagio es el aislamiento social", estableció el médico.

Las expresiones de las autoridades se producen luego de que el Departamento de Salud informó más temprano que los casos confirmados del virus ascendieron a 64, 13 más que los reportados hasta ayer.

De acuerdo con la agencia, la cantidad de pruebas realizadas se colocó en 776, de las cuales 337 arrojaron negativo y 355 están pendientes de resultados.

Todos los nuevos casos positivos corresponden a pruebas llevadas a cabo por el Laboratorio de Salud Pública. El Hospital de Veteranos y los laboratorios privados no reportaron más casos confirmados.

Entretanto, La Fortaleza indicó que esta tarde Vázquez Garced ofrecerá una conferencia de prensa para detallar los próximos pasos a seguir en la emergencia.

La comparecencia de la mandataria está programada para las 4:45 p.m. en la Mansión Ejecutiva. Se espera que uno de los anuncios sea la extensión del toque de queda, luego de que el task force recomendó continuar con las medidas de aislamiento social.

Fuentes de El Nuevo Día aseguran que la gobernadora acogerá la recomendación de los médicos, pero con ciertas flexibilidades y otras restricciones.