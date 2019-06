La directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, aclaró esta tarde que el terminal de lanchas de Ceiba será reubicado a un edificio contiguo que se encuentra en los terrenos de la antigua base de Roosevelt Roads.

La mudanza es solo a pasos del edificio que hoy día ocupan y que previo a ser el terminal de lanchas era una lavandería de la Marina de Guerra de los Estados Unidos.

“En estos momentos, entendemos que la mudanza al edificio contiguo es la mejor alternativa ya que todas nuestras embarcaciones pueden atracar en esa área. Entre las cosas positivas que podemos mencionar se encuentran: la distancia para el acceso es mucho más corta para las personas caminar, tiene facilidades más grandes para el área de espera por lo que no se necesitarían las carpas”, dijo Pérez en declaraciones escritas.

Las expresiones de la directora ejecutiva de la ATM se producen luego que el alcalde de Ceiba, Angelo Cruz, dijera públicamente que supuestamente el gobierno federal le había exigido a la ATM mudar el terminal de lanchas.

“La Federal Transit Administration, FTA por sus siglas en inglés, no ha requerido tal mudanza”, aclaró Pérez.

Desde octubre del 2018, la ATM mudó de Fajardo a Ceiba el terminal de lanchas que da servicio a las islas municipio de Vieques y Culebra. Desde entonces, los residentes de ambas islas se han quejado del mal estado del terminal que no cuenta con un área de abordaje segura sino de carpas que no los cubren de aguaceros. También han denunciado que no cuentan con baños fijos, sino portátiles, o un estacionamiento pavimentado.

Además, el terminal no cuenta con los permisos necesarios para operar razón por la cual la la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) halló en incumplimiento -desde diciembre pasado- a la ATM y a la empresa que realiza construcción en el terminal, SQR Arquitects and Engineers, con las regulaciones y órdenes de la agencia federal.

Desde diciembre de 2018, no se pueden hacer mejoras en el terminal.

Pérez dijo que con la mudanza, que no precisó cuándo sería, se atenderían las quejas de los usuarios de las lanchas.