Las condiciones marítimas estarán deterioradas hoy y mañana, domingo, para la isla, ya que hay riesgo alto de corrientes marinas, según un informe del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Esto afectaría principalmente a la mayoría de las playas del norte, Culebra y St. Thomas. También pondría en riesgo la seguridad de los bañistas, particularmente aquellos que practican deportes acuáticos.

Para el resto de las aguas en Puerto Rico, por su parte, todo permanecerá más tranquilo.

High risk of rip currents expected across most of the northern beaches of Puerto Rico, Culebra, and Saint Thomas for today. Riesgo alto de corrientes marinas se espera a través de la mayoria de las playas del norte de Puerto Rico, Culebra y San Tomas para hoy. #prwx #usviwx pic.twitter.com/PsLYMBbjkM