El nombramiento de María Conte Miller como comisionada del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) luce bien aspectado a juzgar por las expresiones del senador Henry Neumann, a quien le tocará presidir la vista de confirmación de la doctora una vez entregue los documentos requeridos y se realiza la investigación de campo correspondiente.

En entrevista con El Nuevo Día, el también presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado describió el nombramiento como "espectacular".

"Es la mejor noticia que he escuchado hace mucho tiempo porque finalmente tenemos una persona con experiencia en la materia, con liderato, con honestidad y transparencia que puede tomar el control de forma inmediata de todo lo que está ocurriendo en el NCF", dijo Neumann, quien expresó reparos al nombramiento de la pasada comisionada, Beatriz Zayas, por su falta de experiencia, según él, en el campo de la medicina forense.

"Ya era hora que tuviéramos una persona como la doctora Conte encargada de esa área que ha dado tanto trabajo", sostuvo Neumann.

¿Tiene los votos?, se le preguntó.

"He hablado con varios compañeros y vi el mensaje del presidente (del Senado, Thomas Rivera Schatz) de respaldo total y contundente", dijo Neumann en referencia a un mensaje en la red social de Facebook colgado por Rivera Schatz en que celebra el nombramiento de la gobernadora Wanda Vázquez Garced. "Muchos me han pedido mi opinión y es un rotundo respaldo a la única persona en Puerto Rico que puede solucionar lo que sucede en el NCF".

Conte Miller sostuvo en entrevista con El Nuevo Día que espera estabilizar el proceso de entrega de cadáveres en un mes y aliviar el taponamiento de autopsias pendientes.

Cuando se le preguntó a Neumann si las metas de Conte Miller son realistas, contestó que sí.

"Ella conoce el funcionamiento del NCF como nadie. Tiene el respeto total de todas las personas que trabajan allí, unánimemente. Con menos recursos puede hacer un trabajo de excelencia", respondió Neumann.

Pero falta personal en el NCF, se le recordó.

"Ella podrá identificar a ciencia cierta las necesidades y, si entiende que son reales, las va a pedir, las va a exigir y, con el respeto que le tenemos, vamos a reaccionar de forma positiva", sostuvo Neumann.

Celebra Juan Oscar Morales

El representante penepé Juan Oscar Morales, quien ha estado particularmente atento a las operaciones del NCF, celebróel nombramiento de Conte Miller. De hecho, recordó que su nombre fue uno de los que le propuso a la gobernadora Wanda Vázquez como nueva jefa en la dependencia, esto tras el despido de Zayas.

"Conte, para mí, es la persona que debe ocupar la posición. Conoce muy bien el NCF y no hay nada que enseñarle sobre el NCF", dijo Morales, quien aseguró que estará pendiente de las ejecutorias de Conte Miller una vez -como se espera-, sea confirmada al cargo.

"Seré un colaborador", manifestó.

Preguntado sobre las agresivas metas que la científica ha trazado, Morales reconoció que son "bien agresivas".

"Vamos a darle tiempo. Es una meta que requiere mucho esfuerzo y estamos conscientes, pero tiene una gran experiencia en esto y lo bueno es que tendremos a una Comisionada que no solamente hará labores administrativas", dijo Morales a aludir a la intención de Conte Miller de también realizar autopsias.

La investigación va

Morales, de otra parte, aseguró que la pesquisa que quiere dirigir desde la Cámara de Representantes sobre las operaciones del NCF continúa en pie, aún con el nombramiento de Conte Miller. Específicamente, quiere investigar asuntos como la manera en que unos camiones nuevos tardaron más de dos meses en ser puestos en circulación y la tardanza en la entrega de cadáveres a familiares.

Según Conte Miller, la espera está entre dos a tres semanas actualmente.

Morales solicitó, para realizar la pesquisa, información tanto el NCF como a la Administración de Servicios Generales.

"Estoy evaluando los documentos que me han entregado porque es bastante información y quiero empaparme. No es lo mismo que te lo digan a que lo veas", dijo Morales al denunciar, sin embargo, que no se le han entregado documentos. Por ejemplo, mencionó que no hay un documento que evidencia la propiedad que tenía que entregar la pasada comisionada interina Mónica Menéndez, antes de su salida del NCF.

Preocupada la Unión

Conte Miller colocó la vara demasiado alta al trazar sus expectativas en caso de ser confirmada en el cargo, opinó Carlos Vélez, delegado y miembro del Comité de Conciliación en la local 2099 de Servidores Públicos Unidos, entidad que agrupa los empleados de la dependencia, a día del NCF del 2019 antes de establecer nuevas metas. Conte Miller dirigió el NCF durante la administración del exgobernador Luis Fortuño.

"Primero debe ponerse a trabajar, estar dentro de la agencia y ver la necesidad real que tenemos para echar hacia adelante. Las condiciones de trabajo y la limitación de personal en recursos humanos no es la misma que hace 10 años", sostuvo Vélez al contrastar la cantidad de empleados durante el cuatrienio en que estuvo al mando Conte Miller -unos 500- y la cifra actual: alrededor de 250 empleados.

Por ejemplo, hay menos investigadores forenses, químicos, serólogos, balísticos, personal de evidencia digital, transcriptores forenses y personal clerical, dijo Vélez.

Sobre esta última categoría, Vélez sostuvo que el personal clerical actual está preocupado ya que se le achaca a Conte Miller no hacer lo suficiente para proteger a alrededor de 100 empleados de este tipo cesanteados con la aprobación de la Ley 7. Según Vélez, tras el cambio de gobierno y bajo la dirección de la doctora Edda Rodríguez, reclutada por el exgobernador Alejandro García Padilla, alrededor de la mitad de ese personal cesanteado tuvo que regresar porque se demostró que hacía falta.

"Todavía estamos arrastrando esa situación", dijo Vélez al referirse a las cesantías de la Ley 7.

Según el líder gremial, como único Conte Miller puede establecer metas tan altas es que ella sepa algo que nadie más sabe.

"A menos que le den concesiones especiales como contratar más personal y tomar decisiones por encima del secretario del Departamento de Seguridad Pública. Está llevando expectativas muy altas para tan corto tiempo", dijo Vélez, quien recordó que todavía está sobre la mesa la posibilidad de que se decrete, en conjunto con el personal gerencial, un paro laboral de dos a tres días en protesta por los bajo salarios que se pagan en el NCF, entre otras denuncias.