La Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) confirmó este miércoles que el servicio de lanchas a la isla municipio de Vieques está paralizado luego de que los empleados unionados de la entidad decidieron no realizar los viajes por temor a contagiarse con el coronavirus COVID-19.

Esto surgió luego de que una publicación en las redes sociales alertó sobre un supuesto caso de la enfermedad en suelo viequense.

"Ayer, cerca de la medianoche, se nos informa, por parte de un miembro de la tripulación de la embarcación Isleño, que existe un alegado caso positivo a COVID-19 de un residente de la isla municipio de Vieques. Esta información se origina en las redes sociales durante el día de ayer. Se nos informa además, que alegadamente ese pasajero se había transportado en la embarcación hace dos semanas, y que por tal razón, hasta que la embarcación no fuera desinfectada por una compañía profesional, no estarían dando los viajes a partir de hoy", explicó la directora de la ATM, Mara Pérez, a través de un comunicado de prensa.

El primer viaje que se canceló fue el de las 4:00 a.m. que lleva carga y suministros a la isla municipio.

La funcionaria añadió que los viajes a Vieques están suspendidos hasta que la entidad tome una determinación en cuanto al protocolo a seguir en la embarcación Isleño. Sin embargo, los viajes a la isla municipio de Culebra se mantienen como de costumbre.

Pérez enfatizó que hasta el momento la ATM no tiene conocimiento sobre casos positivos de coronavirus en ninguna de las islas municipios.

"Aun cuando los rumores fueran ciertos, y este pasajero hubiese estado en esa embarcación hace dos semanas, la información que conocemos del virus COVID-19, es que el periodo más largo que sobrevive en cualquier superficie es de 6 días", señaló.

Pérez defendió que todas las embarcaciones de la ATM son desinfectadas después de cada viaje.

Según el reporte de casos más reciente del gobierno, en el municipio de Vieques no hay ninguna persona diagnosticada con el virus. No obstante, ese mismo documento reconoce que no tiene disponible el pueblo de 301 pacientes.

Datos de Salud señalan que los casos de COVID-19 en Puerto Rico ascienden a 620, mientras que los fallecimientos se elevaron a 24.