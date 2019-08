Al igual que hicieron con el ex comisionado residente Pedro Pierluisi, cuando juró al cargo del gobernador tras la salida de Ricardo Rosselló, líderes del sector privado se reunieron hoy con la primera ejecutiva Wanda Vázquez Garced y, al salir del encuentro, expresaron su apoyo a la nueva mandataria y la instaron a adoptar políticas públicas a favor de las empresas.

Jorge Argüelles Morán, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), destacó que el hecho de que Vázquez Garced no proviene de la política partidista, que no tiene aspiraciones electivas y que no le debe favores a allegados plantea una oportunidad para cambiar la forma en que se toman las decisiones en el gobierno.

Hace apenas una semana, el argumento del sector empresarial era que Pierluisi, por su experiencia política en la isla y en la capital federal, podría darle estabilidad al país.

“Por primera vez tenemos a alguien en la gobernación que no es política, que no debe favores políticos, que no está recibiendo fondos porque no tiene campaña. Ella no va a tener esas ataduras. Nos sentimos muy emocionados con eso”, dijo Argüelles Moran durante una rueda de prensa en La Fortaleza.

Cuando se le cuestionó sobre el endoso que hace una semana le dieron a Pierluisi, el portavoz de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Emilio Colón Zavala, indicó que no era momento de hablar sobre el pasado. “Es hora de pasar la página”, dijo.

Argüelles, por su parte, recalcó que a inicios de la semana pasada se presumía que la gobernación de Pierluisi era constitucional porque todavía el Tribunal Supremo no se había expresado sobre la controversia sobre su investidura.

“El mismo apoyo que le ofrecimos a Pierluisi se lo ofrecemos a la gobernadora”, dijo Argüelles al mencionar la necesidad de colaboración entre el gobierno y el sector privado.

Durante el encuentro, también estuvo Liliana Cubano, de la organización Hecho en Puerto Rico, y José Ledesma Fuentes de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

En la reunión se habló de la corrupción gubernamental, el robo de ideas empresariales, la propuesta para eliminar el impuesto al inventario, el uso de los fondos para la recuperación de Puerto Rico, el precipicio fiscal del Plan de Salud del Gobierno conocida como Vital yla expansión de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional. Los gremios, sin embargo, no expresaron qué harían ellos, como industriales, para detener la corrupción que proviene o es instada desde el ámbito privado.