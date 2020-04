A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

----

C on la emoción a flor de piel, Joy Santiago se despidió esta tarde de su madre, prometiéndole que se cuidaría y regresaría “pronto” a la isla.

En el camino al aeropuerto para abordar el avión que lo trasladaría a Nueva Jersey junto a un grupo de diez enfermeras y enfermeros dispuestos a trabajar allá, el hombre de 40 años narró la razón que lo llevó a aceptar la oferta de trabajo en un "skilled nursing facility" de este estado en la costa este de Estados Unidos, donde se ofrece servicio de cuidado de la piel y terapia física.

“Nunca pensé que me iba a ir en medio de una emergencia de mi país. Sé que voy a hacer falta (en Puerto Rico), pero me sacaron (de mi trabajo) y nosotros somos los soldados de esta batalla. Mi vocación me mueve a irme donde me necesitan”, dijo visiblemente emocionado.

El enfermero contó que el pasado 26 de marzo fue despedido de una empresa privada en la que laboraba desde octubre de 2019, incluso luego de pasar satisfactoriamente el período de probatoria y la evaluación que hace la compañía.

Joy Santiago con el grupo de enfermeros que se fue hoy a Nueva Jersey.

En busca de un empleo, a través de las redes sociales identificó una atractiva oportunidad laboral en el estado de Nueva Jersey que le ofrecía $75 la hora, además de $60 diarios para gastos de alimentos y ropa. En Puerto Rico, mientras tanto, recibía un salario de $15 la hora en la empresa donde laboraba. Además, en sus horas libres hacía curaciones en el hogar para otra empresa privada, recibiendo $22 por cada visita o paciente que atendía.

La compañía que lo contrató en Estados Unidos también correrá con los gastos de traslado aéreo y terrestre, así como alojamiento en un hotel. Los turnos de trabajo, dijo, son de 10 a 12 horas al día, con garantía de pago de tiempo extra.

“La oferta es por ocho a 15 semanas, dependiendo de la necesidad (de trabajo en la compañía). Además, nos van a dar 15 días pagos para hacer la cuarentena cuando lleguemos acá a Puerto Rico”, dijo al comentar que la compañía también le garantizó que le daría equipo de protección personal.

El hombre relató que la empresa necesitaba de personal de enfermería, ya que muchos de sus empleados se han negado a trabajar por miedo a exponerse al COVID-19. Con su experiencia de trabajo, dijo, rápido lo contrataron. Tiene 18 años de experiencia como enfermero, Santiago ha trabajado en varios hospitales y empresas privadas. Además, cuenta con una especialidad en el manejo y cuidado avanzado de piel y úlceras y fue entrenado para ofrecer servicios de diálisis.

“También soy vicepresidente de la Federación de Fisicultura y Fitness de Puerto Rico y soy parte de la Unidad de Desastres de Puerto Rico. Soy de los 'first responders', donde se me necesita voy. Por eso es lamentable todo lo que tenemos que pasar para brindar el servicio”, sostuvo el padre de un niño de 11 años.

Santiago resaltó que espera poder regresar a Puerto Rico y encontrar una oferta de trabajo en la isla. De lo contrario, tendría que buscar otra oferta laboral en Estados Unidos.