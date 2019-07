La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, funge desde esta mañana como gobernadora interina luego que el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, saliera de Puerto Rico en un “viaje oficial” rumbo a Washington D.C. en medio de los arrestos a ex altos funcionarios y contratistas del gobierno, confirmaron portavoces de ambas agencias.

Rivera Marín fungía como gobernador interino desde la semana pasada, cuando el gobernador Ricardo Rosselló Nevares se fue de vacaciones a Francia.

Más temprano este miércoles, El Nuevo Día preguntó a la jefa de prensa de La Fortaleza, Denisse Pérez, si el gobernador seguía en Francia, pero no pudo precisarlo. Rosselló anunció por medio de expresiones escritas que regresará a Puerto Rico tras los arrestos por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) de la exsecretaria de Eduación, Julia Keleher, así como de la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud Ángela Ávila, por corrupción.

El portavoz de prensa del Departamento de Justicia, en tanto, no pudo explicar hasta cuándo Vázquez permanecerá como gobernadora interina, mientras que el Departamento de Estado no detalló cuándo regresará a Puerto Rico Rivera Marín. El viaje del secretario de Estado no fue notificado a la prensa.

Incluso, en la mañana, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, admitió desconocer la ubicación específica de Rivera Marín.

Poco después de las 12:30 p.m., Rivera Marín apareció en Twitter y envió el siguiente mensaje:

Acabo de bajarme de un avión, y me he topado con la frustrante y triste noticia de arrestos a exfuncionarios de nuestra administración. Es innevitable el efecto adverso que sucesos como estos provocan en la confianza y percepción del Pueblo para con los funcionarios públicos. — Luis Rivera Marín (@LuisRiveraMarin) July 10, 2019

Como Secretario de Estado, me siento con la responsabilidad de doblar esfuerzos para obtener mayores beneficios para Puerto Rico. Me encuentro de camino a Washington DC para participar en reuniones programadas con congresistas. — Luis Rivera Marín (@LuisRiveraMarin) July 10, 2019

Rosselló Nevares tenía previsto regresar al país el 15 de julio, pero anunció esta mañana que suspenderá sus vacaciones familiares y regresará a la isla antes de lo previsto ante el arresto de varios exfuncionarios clave de su administración.

“Como dije la semana pasada, desde hace meses planifiqué este viaje familiar, el que constituye mi primera vacación en dos años y medio. Reconociendo la importancia y la trascendencia de los arrestos ocurridos en el día de hoy, así como su impacto en el quehacer gubernamental, he decidido regresar de inmediato. Es momento de estar presente en la isla y reiterar en persona el mensaje de que la agenda de este gobierno no se detiene, a pesar de quienes han decidido, incorrectamente, faltar a la confianza del pueblo”, escribió el gobernador en Twitter.