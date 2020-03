José Mercado González, esposo de la mujer cuya muerte a causa de coronavirus notificó esta mañana el Departamento de Salud, rechazó hoy, viernes, que él o algún miembro de su familia dieran positivo a la prueba del coronavirus COVID-19.

“Es totalmente falso que yo tengo coronavirus, porque a mí no me han hecho la prueba”, aseveró el oficial de la Policía en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Desde esta mañana trascendió que el agente, quien labora en el cuartel del Negociado de la Policía en Rincón, se encontraba aislado en su casa por haber dado positivo a la prueba del virus.

Lisette Matías, mujer de 48 años que murió de coronavirus en Rincón. (Suministrada)

Este medio contactó al portavoz de prensa de la Uniformada, Axel Valencia, quien notificó que “aún estamos en espera de los resultados”.

Sin embargo, Mercado González aseguró que la información era incorrecta.

“Si le dijeron por parte del comisionado que me habían hecho la prueba, pues que Henry Escalera sepa que José Mercado González está en su casa y no le han hecho ninguna prueba al día de hoy”, manifestó.

El oficial explicó que él “asume” que su esposa murió por COVID-19 “porque eso fue lo que me notificaron ayer en una llamada” que recibió de las autoridades gubernamentales.

“Yo estoy en el aire. Tengo que asumir que murió de coronavirus, porque a mí no me han entregado ningún informe, ni certificación de los resultados de la prueba que le hicieron a ella, que fueron antes de morir. Tampoco me han entregado su cuerpo y mucho menos el resultado de la autopsia”, aseveró Mercado González.

Añadió que su esposa padecía de enfermedades previas como bronquitis y que se le había ordenado realizar la prueba por los síntomas que presentaba.

Se genera histeria colectiva sin información confirmada

La inconsistencia de las autoridades en brindar información clara, precisa y correcta provocó, desde tempranas horas del día, una serie de peticiones,de diversos sectores al gobierno central para que tomaran acción inmediata con todas aquellas personas que estuvieron en contacto con la esposa de Mercado González o alguno de los miembros de su familia.

“Esto nos ha chocado de sobremanera. El tema es fuerte. Mi hijo mayor vive en Rincón, no con nosotros y trabaja en un supermercado y cuando fue a trabajar no lo dejaron entrar”, dijo el agente.

Esta tarde, Supermercados Econo anunció el cierre temporero de su tienda en Rincón donde laboraba el hijo de la mujer.

“Se entrevistarán a todos los empleados para tomar las medidas preventivas ya establecidas en el protocolo corporativo. Una vez entendamos que la tienda y sus empleados están seguros para poder reabrir y regresar a sus labores, comenzaremos nuevamente a servirle a nuestros consumidores”, estableció la empresa, en un comunicado de prensa.

Al tiempo, el representante por el distrito 18, José “Che” Pérez, exigió al Departamento de Salud que interviniera en el colegio Rincon Christian Academy, donde la mujer trabajaba como maestra, tras conocerse que había perdido la vida por coronavirus.

“Es meritorio que se le realicen las pruebas a todos los estudiantes y personal del colegio que estuvieron en contacto con la maestra”, sostuvo el legislador en declaraciones escritas.

El representante también estableció incorrectamente en su comunicado que el oficial del orden público había dado positivo a la prueba de COVID-19.

“Yo tengo que insistir en que a mí ni a mis hijos nos han hecho pruebas. Si tengo que pasar por el proceso lo hago, pero están diciendo que hay tan pocas pruebas que, entonces, úsenlas para quien verdaderamente las necesita. Mi familia y yo, responsablemente, llevamos semanas encerrados en la casa y no presentamos ningún tipo de síntoma”, aseguró Mercado González.

La última vez que la esposa del oficial laboró en el colegio fue el viernes, 13 de marzo.

“Luego de haber salido del colegio ella llegó a casa y no salió en todo el fin de semana. Luego el lunes comenzó a decir que se sentía mal y preventivamente se quedó encerrada en el cuarto y no salió”, contó Mercado González.

“Ella no quería ir al hospital. No fue hasta que se puso bien mal que fuimos al Centro Médico de Mayagüez y ahí recibió tratamiento por tres días hasta que falleció. Allí se decidió hacerle la prueba porque cualquier persona normal le da catarro y ya, pero ella presentaba complicaciones”, abordó.

La Policía le hará prueba de COVID-19 a los oficiales del cuartel de Rincón

Mientras se desarrollaba esta historia, el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, aseguró, mediante comunicado de prensa, que el gobierno comenzó a efectuarles pruebas del coronavirus a los compañeros de trabajo de Mercado González.

“Lo que recibimos fue un correo electrónico que nos decía dónde se harán las pruebas y los documentos que debemos llenar para eso”, validó el oficial.

El cuartel donde trabaja se cerró el pasado miércoles como medida preventiva tras conocerse que su esposa había fallecido por complicaciones respiratorias. Sus compañeros de trabajo también se encuentran en aislamiento desde entonces.

“Yo te puedo decir que nosotros nos protegimos, y protegimos a la gente. Estoy tan satisfecho que me atrevo a decir que mis compañeros de trabajo de mi parte ninguno pudo haber enfermado con mi causa. Yo desinfectaba las patrullas y el retén. Siempre los protegí y me protegí. Ellos lo saben”, apuntó Mercado González.