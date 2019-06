Bianca M. Passalacqua Thon, quien acaba de recibir su diploma del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico(RRP-UPR), recibió la prestigiosa beca University of Chicago Hispanic Serving Institutions (HSI, por sus siglas en inglés) Bridge Scholarship, cuya finalidad es permitir que estudiantes con potencial excepcional puedan estudiar en la Universidad de Chicago por un año académico con los costos de matrícula cubiertos.

La noticia de que había recibido la subvención no pudo haber llegado en mejor momento, pues la estudiante, quien también fue aceptada en universidades de Ámsterdam y Durham, confesó que, previo a la otorgación de la beca, no contaba con los recursos económicos necesarios para costear los gastos que conllevan los estudios graduados en su totalidad.

“Me alivió muchísimo, he trabajado duro para mantener un buen promedio todo el bachillerato. Se trata de una súper universidad con un prestigioso Departamento de Historia del Arte en una ciudad con muchísimo acceso a museos en mi área de interés. Me siento feliz, satisfecha y agradecida con el mundo por las oportunidades que me brinda”, indicó la jerezana, quien también formó parte del equipo de fútbol.

Una vez se encuentre en Chicago, la estudiante, cuya área de interés es el arte moderno y contemporáneo creado por mujeres artistas, quiere continuar sus estudios en el idioma Alemán y, eventualmente, desea realizar un doctorado.

Aunque Passalacqua Thon indicó que la parte más retante de esta experiencia será estar lejos de su familia y amigos, está muy emocionada de poder probarse en otros ambientes académicos. “Es una oportunidad inigualable en mi preparación académica”, añadió.

A su vez, la jerezana expresó estar eternamente agradecida con el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), y con la profesora Ingrid Jiménez por recomendarla para la beca.

Sin embargo, la graduanda aseguró que debe este logro al Centro de Recursos de Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduado (CRiiAS), pues esta unidad del recinto riopedrense dedica esfuerzos para que los estudiantes puedan continuar desarrollando sus destrezas de investigación y creación. Asimismo, asesoran a estudiantes subgraduados en sus procesos de solicitar a internados, escuelas graduadas y becas.

Passalacqua Thon exhorta a los estudiantes a que no tengan miedo de solicitar becas como esta. Además, invita a la comunidad estudiantil a solicitar la ayuda de CRiiAS.