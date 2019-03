Respondiendo a un llamado para formar parte de una generación dispuesta a desafiar las distintas problemáticas que enfrenta el país, unos 220 estudiantes participaron del foro “Jóvenes del milenio comprometidos con la transformación de Puerto Rico”, en el Centro de Convenciones de Miramar.

El evento formó parte de las actividades conmemorativas del 50 aniversario de la organización sin fines de lucro ASPIRA Puerto Rico, auspiciada por el Departamento de Educación federal, y contó con la participación de empresarios y ejecutivos que llevaron un mensaje de reto a los jóvenes de escuela superior de municipios de la región este.

El Nuevo Día charló con algunos estudiantes sobre su visión de país y sus propuestas. A continuación, algunas de sus respuestas:

¿Qué situaciones enfrenta el país y qué soluciones proponen?

“En mi opinión, nuestro primer problema es que a veces somos muy conformistas. Nos conformamos con lo que a veces nos puedan dar. Nuestro segundo problema es la economía, es algo que todo el mundo sabe, pero yo no me enfoco en el área económica. Pienso que, si todos los puertorriqueños nos unimos bajo una misma opinión, podemos lograr muchas cosas. Como dijo Manuel Cidre (durante el foro), somos un país enriquecido de talentos… Cada joven de nuestro país, si se une, podemos lograr muchas cosas y sacar a Puerto Rico adelante, que al final es la meta que todos tenemos”. – Edwin Carrillo, décimo grado, escuela Belén Blanco en Loíza

“No es echarle la culpa a la juventud de la criminalidad, sino darles más opciones, como, por ejemplo, si cierran escuelas, vamos a hacer un club donde la juventud de las comunidades se pueda reunir los fines de semana, ayudar enriquecer las áreas de Puerto Rico para que sea un lugar más turístico. Hay que abrir las puertas al turismo y no hacerle pensar a la juventud que no puede hacer nada y obligarlos al éxodo. Lo que hay es que apostar a la juventud y hacer que el país crezca. Eso va a ayudar a la economía, a la educación”. – Shakyanie Cabrera, undécimo grado, escuela Gilberto Concepción en Canóvanas

“Es importante impulsar a la juventud, porque la juventud es el futuro del país. En ellos hay diferentes tipos de ideas que pueden ayudar para un buen futuro”. – Kariangelys Mojica, duodécimo, escuela Luis Hernaiz en Canóvanas

“La juventud necesita motivación. Los jóvenes se han vuelto a un círculo vicioso, están ociosos, necesitan expresarse. Tenemos que motivarlos más, decirles ‘si quieren pintar, pinten’. Los jóvenes tenemos tantas ideas, tantas cosas que aportar. Tenemos jóvenes con tantas ideas que se vuelven cerrados, no quieren expresarse. Aquílo importante es motivación y comprensión, saber escuchar a cada uno”. -Janimar Casado Osorio, décimo grado, escuela Luis Hernaiz Veronne en Canóvanas

“La base de todo es la empatía. Ponerse en los zapatos de los demás y entender que somos personas diferentes y aprender que todos pasamos por diferentes situaciones. Lo otro es la educación; una persona que no se educa no llega a ningún lado y es muy bueno leer, educarse, preguntarse siempre el porqué. Esas son las bases para poder desarrollar el sentido crítico”. – Yalishka Rivera, undécimo, escuela Luz América Calderón en Carolina

¿Los jóvenes deben involucrarse en la política?

“La política tiene que apostar a la juventud porque se encierran. No tienen fondos, pero no buscan soluciones. Tienen que ampliar su vista. Si ves que hay jóvenes tratando de buscar soluciones para el país, acércate, dile ‘yo te voy a ayudar’ porque es para mejorar al país” – Shakyanie Cabrera, undécimo grado, escuela Gilberto Concepción en Canóvanas

“Si tenemos el apoyo de las demás personas, nosotros podemos hacerlo porque está la voluntad, el talento y las ganas de progresar. Necesitamos adultos que confíen más en nosotros”. – Edwin Carrillo, décimo grado, escuela Belén Blanco en Loíza

“Pienso que la llave está en la juventud porque nosotros tenemos ideas y bastante imaginación. Podemos usar esa parte de nuestra mente para echar a Puerto Rico adelante, tener diferentes formas de resolver problemas”. – Orlando Lanzot, undécimo, escuela Casiano Cepeda en Río Grande

“La juventud se debería incorporar a la política por el simple hecho de que tienen nuevos planes y nuevas alternativas. Puede ser que muchas de las personas mayores no estén de acuerdo y piensen que es algo de locos, pero entiendo que deberían darles la oportunidad porque ellos se van y la juventud se queda con lo dañado para después intentar arreglarlo”. – Yalishka Rivera, undécimo, escuela Luz América Calderón en Carolina

¿Quiénes son sus modelos?

“Mi primer modelo a seguir es mi madre. Yo siempre digo que es una guerrera, cualquier situación que hemos pasado juntas, ella me ha enseñado que yo no me debo rendir y debo siempre seguir adelante. Mi mamá me ha sabido dar un consejo, me ha sabido guiar en el camino que es fuerte, pero no es imposible. Mi segundo modelo a seguir es mi coordinadora (Carmen Márquez) porque ha sido mentora. Y mi abuelo, que además de ser abuelo, ha sido mi padre. Es mi motivación y ha sabido ser el que me ha respaldado”. -Janimar Casado Osorio, décimo grado, escuela Luis Hernaiz Veronne en Canóvanas

“Principalmente admiro a mi abuela. Mi familia y yo hemos pasado momentos difíciles, yono crecí con mis papás y fue bien duro y ella siempre apostó a mí a todo, ella me enseñó que rendirse no es una opción. Si algo no sale, ‘trátalo de nuevo que va a salir’, ella siempre me dice eso y siempre dice que ve en mí algo gigante y hermoso. Yo le agradezco porque es como mi roca. Como yo juego baloncesto, si pierdo un juego, ella me dice que no me rinda, que se pierde y se gana en la vida”. – Shakyanie Cabrera, undécimo grado, escuela Gilberto Concepción en Canóvanas

“Mis padres y mi abuelo que falleció hace poquito. Me gusta seguirlos a ellos porque siempre han sido trabajadores, siempre están ahí, me dan consejos. Nunca podré ponerme en los zapatos de mi padre porque siempre ha sido un hombre bueno”. -Javier Castro, undécimo, escuela Medardo Carazo en Trujillo Alto

“Uno de mis modelos a seguir es mi maestra de inglés. Ella es una de las personas que siempre ha estado ahí para mí porque yo soy una persona muy encerrada y muy difícil en cuanto a escolaridad y para socializar con muchas personas y ella fue una de las personas que me dio la mano y me ha enseñado muchas cosas en los tres años que lleva como mi maestra. Mas que una maestra es mi amiga”. – Orlando Lanzot, undécimo, escuela Casiano Cepeda en Río Grande