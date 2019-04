La directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, ordenó a los investigadores de la agencia la evaluación de la controversia asociada con los lazos profesionales entre Jay Rosselló Nevares, hermano del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, y el bufete Hogan, Marren, Babbo & Rose (HMBR), firma que en el 2017 tenía contratos con el Departamento de Educación.

“La Oficina ha advenido en conocimiento en el día de hoy y los abogados han iniciado la evaluación… Una vez se evalúe, se determina si se abre una investigación formal o no”, dijo la portavoz de la OEG.

Ayer, durante el programa televisivo Jugando Pelota Dura, se conocieron detalles de los lazos del hermano del gobernador y la firma en momentos en que Jay Rosselló Nevares ya laboraba como socio allí. La firma, en su portal de internet, publicó un escrito donde se promueve el tema de las escuelas chárter en Puerto Rico y exhorta a las personas que busquen más información a contactar al socio de bufete, Jay Rosselló Nevares.

Ante las imputaciones, el gobernador emitió unas declaraciones escritas en las que afirma que su hermano “no tiene contrato alguno ni con el Departamento de Educación ni con otra agencia del gobierno de Puerto Rico. No lo tiene y nunca lo ha tenido”.

“En el caso que resaltan los medios hoy, se trata de un contrato con el Departamento de Educación que fue atendido por otro socio del bufete a quien Julia Keleher conoce hace años, pues trabajaron juntos en el Departamento de Educación federal. Ese contrato no está vigente y terminó en el 2018”, manifestó el mandatario.

“Son falsas, difamatorias y maliciosas las especulaciones de irregularidades o conflictos de interés”, añadió el funcionario al citar que el bufete en controversia también fue contratado en el pasado por el senador Eduardo Bhatia.

El senador, quien aspira a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), admitió que contrató al abogado Charlie Rose de la firma en el 2014, pero afirmó que esa contratación no tiene ningún tipo de conflicto ético como en el escenario actual y que Jay Rosselló Nevares ni era socio de la empresa para ese entonces.

“Como socio de un bufete, Jay Rosselló recibe beneficios económicos del contrato aprobado por el gobierno de su hermano Ricardo Rosselló. De hecho, Jay Rosselló publicó una nota en el sitio web del bufete HMBR del que es socio, indicando que lo contactaran a él en caso de preguntas sobre la Ley 85 de 2018… Que no mezcle la gimnasia con la magnesia”, expresó Bhatia.

El contrato de la firma y el Departamento implicaba una tarifa de $300 la hora hasta un máximo de $155,000. El acuerdo fue firmado el 18 de diciembre de 2017.

La portavoz de la OEG indicó que la determinación de evaluar la información que ha trascendido sobre los contratos entre el gobierno y la firma en la que trabaja el hermano del gobernador no implican una investigación formal. Esa determinación se tomará más adelante luego que se examinen unos elementos como la jurisdicción que pueda tener la agencia en el caso.

Rosario no es ajena a las controversias e investigaciones alrededor de la saliente secretaria de Educación. En marzo del 2018, la directora de OEG reconoció que fue ella quien conectó, mediante una reunión, a Keleher con el proveedor de servicios del programa Tus Valores Cuentan, encuentro que propició que se otorgara un contrato de $16.9 millones a The Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics.



No obstante, Rosario defendió su intervención para lograr que se reactivara el programa, pues aseguró que cuando se creó por primera vez en 2010 se designó a la OEG como la entidad que dirigiría el esfuerzo.