La gobernadora Wanda Vázquez Garced indicó esta tarde que no ha dado instrucciones o hecho invitaciones para que empleados públicos participen de “gestiones políticas”.

“Las instrucciones claras y precisas que hemos dado a todos los funcionarios de este gobierno es que nadie está autorizado a realizar gestiones políticas durante horas laborables, y esto incluye a todo el personal de la Oficina de la Gobernadora y de La Fortaleza”, dijo Vázquez Garced en declaraciones escritas.

De esta forma, la gobernadora reaccionó a la carta enviada el viernes a la Oficina de Ética Gubernamental y al Departamento de Justicia en la que se le imputan “irregularidades” en la Oficina de la gobernadora por supuestamente coaccionar a empleados públicos para que cierren filas con la primera ejecutiva, quien ausculta aspirar a la gobernación en el 2020.

Una carta con tal alegación fue recibida por la OEG y en Justicia, confirmaron ambas dependencias a raíz de la participación de empleados de confianza en una parranda que ofreció la gobernadora para concienciar sobre la campaña de “No más balas al aire”.

“La invitación que se hizo en general a las agencias fue para participar de la marcha de No balas al aire en la Navidad. Fue una actividad oficial en la que por años han participado y se ha convocado a las agencias públicas a participar en la misma. Desvirtuar este esfuerzo no es responsable y no contribuye en nada a mejorar nuestra calidad de vida por el disfrute de una navidad segura”, dijo la gobernadora en sus declaraciones escritas.

La portavoz de prensa de la OEG, Jennifer Rodríguez confirmó que recibieron la carta.

“El asunto sí llegó el pasado viernes a la Oficina y está siendo evaluado por los abogados. No investigado”, indicó.

Explicó que una evaluación es el ejercicio que proceden a hacer los abogados de la OEG cuando reciben un planteamiento de esta índole en el que se alegan violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. La querella se materializa al encontrarse violaciones a ese estatuto, agregó la portavoz.

Rodríguez dijo que no podía precisar cuánto tiempo demorará la evaluación.

En Justicia, la carta fue referida a la División de Integridad Pública, informó la secretaria de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones.

“(La carta) fue recibida en el Departamento de Justicia y referida a la División de Integridad Pública para la acción correspondiente. Igual que con todo otro asunto recibido en nuestras oficinas, el Departamento de Justicia no emitirá comentarios sobre investigaciones en curso”, dijo Longo Quiñones.

El Nuevo Día supo que la carta no está firmada, es anónima.

La emisora radial Notiuno publicó el documento que recibió la OEG en el que se alega que la ayudante especial, Marisol Blasco y la subsecretaria de la Gobernación, Lilliam Sánchez, supuestamente “han estado coaccionando coordinadores políticos”.

Los coordinadores políticos son empleados de gobierno en cada agencia que militan en el Partido Nuevo Progresista.

Se alega en la carta que el lunes, cuando la gobernadora participó de una parranda como mecanismo para concienciar sobre la campaña de

“No más balas al aire”, se obligó a empleados de confianza a participar del evento que consideran es parte de la campaña política de Vázquez Garced.

La carta es remitida por un grupo llamado Servidores Públicos con Dignidad.