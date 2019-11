Frente al silencio de los presidentes legislativos sobre el futuro de José Jerón Muñiz Lasalle al mando de la Superintendencia del Capitolio, integrantes de las minorías reclamaron ayer cuentas al liderato, y sugirieron, como fue el caso de senador independentista Juan Dalmau Ramírez, que el funcionario sea separado del cargo como medida cautelar.

“Para garantizar la mayor pureza en términos de la responsabilidad del liderato legislativo, esta persona no debe ejercer sus funciones. Tiene derecho al debido proceso, pero -como mínimo- debe ser separado del cargo hasta que se dilucide el asunto públicamente”, expresó Dalmau Ramírez.

Recordó cómo las presuntas irregularidades que dieron paso a la renuncia de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, fueron denunciadas por el senador penepé Nelson Cruz Santiago, quien también advirtió a Gabriel Hernández, exjefe de personal del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que tuviera “cuidado” con Muñiz Lasalle.

Investigaciones periodísticas han destapado cómo Muñiz Lasalle, sin ser empleado, ha ejercido su influencia en la dirección del DRNA, particularmente en contratos de servicio y nombramientos. Estas actuaciones han provocado una investigación federal sobre la agencia y la renuncia de Vázquez Rivera.

Ya como superintendente del Capitolio, puesto que ocupa desde febrero de 2018, Muñiz Lasalle ha firmado dos contratos y cinco enmiendas de estos por $1.3 millones con la empresa FLL Construction. Esta empresa también ha sido beneficiada con órdenes de compra -no contratos- presuntamente por instrucciones de Muñiz Lasalle en el DRNA.

El Nuevo Día también ha revelado cómo dos empresas contratadas en la Superintendencia, bajo la jefatura de Muñiz Lasalle, no tienen presencia física en Puerto Rico.

“Que le quite la confianza”

Por su parte, el representante Rafael “Tatito” Hernández insistió en que la posible salida de Muñiz Lasalle se daría bajo un proceso “estrictamente político” por tratarse de un nombramiento de confianza de Rivera Schatz y del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

“Le pedimos al presidente de la Cámara que haya rendición de cuentas, que haya transparencia y explicaciones y si esa evidencia que recibe no le convence, que le quite la confianza”, dijo el portavoz popular, quien recordó que Muñiz Lasalle no ha sido acusado de delito alguno.

“Johnny Méndez, y lo digocon pesar, ha tenido un cuatrienio en que ha sido reactivo. Nunca ha sido punta de lanza”, agregó Hernández.

Para el representante independentista Denis Márquez, hay que tomar acción “inmediata” con Muñiz Lasalle.

“Ha surgido tanta información relacionada con él, que hay un cuestionamiento sobre su labor y lo menos que se puede hacer es traerlo a capítulo y llevar una investigación interna en el Senado y la Cámara”, dijo.

Márquez mencionó, como alternativa, una auditoría externa de los contratos que ha otorgado la Superintendencia.

Rivera Schatz no ha querido hacer expresiones sobre Muñiz Lasalle y el presidente de la Cámara dijo, el martes, que tendría que “ponderar” la permanencia de Muñiz Lasalle en el cargo, pero no ha hecho otras expresiones públicas.

Rivera Schatz ha destinado $45,000 de fondos públicos en dos contratos suscritos desde marzo para que el contador público autorizado Virgilio Vega III realice una auditoría de los contratos conferidos en el Senado, pero no así la Superintendencia del Capitolio.

El portavoz de la mayoría penepé en el Senado, Carmelo Ríos, reconoció que toda la información que ha trascendido sobre Muñiz Lasalle “no abona a la discusión pública”.