“Es una irresponsabilidad en términos de política pública del país”.

De esa forma reaccionó la expresidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas Elba Díaz Toro a la determinación reciente del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la colegiación compulsoria para los técnicos y mecánicos automotrices.

Díaz Toro cuestionó qué confiabilidad tendría un ciudadano al recibir servicios de técnicos y mecánicos que no estén colegiados y, por ende, que no haya un ente que les exija contar con todos los requisitos y preparación adecuada para ejercer.

“Oiga, un mecánico que no sepa lo que está haciendo en un carro puede provocar muertes. Un ingeniero sin licencia que construya edificios y luego esos edificios se desplomen”, apuntó la doctora.

“Es una manera de no tener calidad en un servicio”, agregó.

De igual forma, dijo que la decisión del más alto foro judicial de Puerto Rico impacta el campo de la salud, donde también están colegiados. Destacó que con la colegiación, al menos de los cirujanos dentistas, se fiscaliza a los médicos, “una función que el gobierno no puede asumir” del todo.

“Con relación a lo que hace el colegio, damos (cursos) de ética, cursos de educación continuada, regular la profesión. Estamos pendiente de que no hayan en las marquesinas dentistas sin licencia haciendo barbaridades en la boca de la gente que ahora mismo vienen de otros países y lo hacen y nosotros somos los que tenemos que ir a Justicia a presentar los casos. Eso un dentista, en su carácter personal, no tiene los recursos ni el dinero para hacerlo. El gobierno no tiene el dinero ni los recursos para buscar los (dentistas) sin licencia por toda la isla. Todo eso son cosas que lo hace el Colegio de Cirujanos”, precisó Díaz Toro.

Dijo que otra consecuencia de la descolegiación compulsoria es que los seguros subirán.

La sentencia del Supremo surge luego que varios técnicos automotrices presentaron una demanda el 27 de febrero de 2015 contra el Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico y el gobierno para declarar inconstitucional el requisito de colegiación compulsoria, destaca la opinión del tribunal.