La exsecretaria interina del Departamento de Salud Concepción Quiñones de Longo defendió el sábado su salida de la agencia en medio de la crisis en Puerto Rico por el coronavirus (COVID-19).

En una entrevista con NotiCentro (Wapa), Quiñones de Longo expresó que no iba a permitir que “manchen” su nombre “simplemente por una maniobra política” cuando la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, confirmó la salida el pasado jueves a través de su Twitter, escribiendo que recibió la carta de renuncia de la funcionaria, la cual aceptó de inmediato.

“No recibí nunca una carta de nombramiento, me enteré por la televisión y por una llamada del licenciado [Antonio] Pabón, secretario de la Gobernación. Varias veces solicité audiencia con la gobernadora para que me diera mis funciones y nunca se me concedió la entrevista. Nombró un ‘task force’ COVID-19 para asesorarme y, sin embargo, se me excluyó de múltiples reuniones de este ‘task force’ con la gobernadora”, declaró Quiñones de Longo.

“Sometí mi carta de renuncia y me enteré de que había sido aceptada mi renuncia por un tuit público tipo Donald Trump, luego, también, cuando la gobernadora lo anunció por la televisión, pero nunca se comunicó personalmente conmigo”, agregó.

Quiñones de Longo tomó las riendas del Departamento de Salud el pasado viernes, 13 de marzo, cuando Vázquez Garced retiró su confianza al ahora exsecretario Rafael Rodríguez Mercado al ser fuertemente criticado por su manejo de la llegada de la enfermedad a la isla.

El sábado, el Senado aprobó el nombramiento de Lorenzo González Feliciano como nuevo secretario de Salud.