En los chats de mensajería se circula desde ayer, viernes, un audio de una persona que se identifica como miembro activo de la iglesia Casa de Restauración y alega que la gobernadora Wanda Vázquez Garced se prepara para anunciar en estos días un cierre total de todos los negocios, principalmente supermercados y farmacias, según una información provista por otro pastor de nombre Ángel Molina.

El audio señala que la orden ejecutiva de toque de queda, anunciada por la gobernadora el pasado 15 de marzo, se extendería también a los puertos y gasolineras.

El Nuevo Día contrastó esta información con el Gobierno, con un oficial de la Guardia Nacional y con empresarios de alguna de estas industrias y todos afirmaron que lo que se dice en el audio es FALSO .

¿Qué dice el audio compartido a través de WhatsApp?

A continuación parte del contenido del audio:

“Bendiciones, mis hijos espirituales a toda la congregación de la Casa de Restauración.

Este mensaje es bien importante, me gustaría que tomaran unos segundos para escucharme. Tengo información de alto rango de que la gobernadora va a anunciar que comienza, posiblemente el lunes o el martes, vamos a estar dos semanas todos acuartelados, va a cerrar todo. Se van a cerrar los garajes, las farmacias, los supermercados, y van a comenzar a cerrar los puertos donde no va a entra ni salir nada.

El apóstol Ángel Molina me llamó y él tiene un teniente de alto rango de la Guardia Nacional y ya lo llamó. Apóstol, ya nos reunimos con la gobernadora y ella lo va a estar anunciando, si no lo está anunciando hoy, a las 5:00 p.m. lo va a estar anunciando mañana posiblemente para que la gente se abastezca, porque en dos semanas la Guardia Nacional va a estar rondando las calles y no va a permitir a nadie en las calles. Esto responde a que no han podido controlar. Hay más de 100 casos en Puerto Rico que tienen el coronavirus y no lo han querido anunciar al público para que no haya una histeria. Le pido a todos ustedes que dejen lo que están haciendo ahora mismo y salgan. Que compren comida, medicamento, gasolina o diésel para dos semanas.

La gasolina y el diésel responde a que si alguien sabotea algo o toca la luz usted tenga para defenderse en su casa.

Le pido por favor que contacte a sus familiares y salga a la calle ahora mismo y compre lo que tenga que comprar. Compre los medicamentos para dos semanas, aproximadamente de 12 días… para ver si controlan el asunto de la pandemia. Los que tengan de tondo manténganse en sus casas. Los que les falta algo hagan inventario y vaya y cómprelo…”.

1. ¿Ampliará la gobernadora el toque de queda y ordenará el cierre de comercios como supermercados?

FALSO: Vázquez Garced desmintió esto a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Quiero pedirle calma al pueblo, NO hay en este momento decisión alguna para ampliar el toque de queda. Tampoco se cerrarán los comercios autorizados, NO hagan caso a informaciones falsas en redes sociales o mensajes de WhatsApp, solo estén atentos a las comunicaciones oficiales", lee el mensaje de la primera ejecutiva.

La orden ejecutiva de la gobernadora para viabilizar los cierres de un sector del Gobierno y la empresa privada para combatir los efectos del coronavirus (COVID-19) y controlar el riesgo de contagio en nuestra isla sigue vigente desde el pasado domingo y no se ha emitido una nueva orden al respecto. Lee aquí qué incluye.

2. ¿La Guardia Nacional patrullará las calles y no permitirá que nadie salga?

FALSO: El teniente coronel de la Guardia Nacional, Paul Dahlen, aseguró hoy que lo que dice el audio no es cierto.

"Es completamente falso. Hasta el momento, no hay ningún plan de la Guardia Nacional de estar patrullando en las calles", dijo el portavoz del cuerpo militar.

Dahlen enfatizó en que la ciudadanía no se deje llevar por lo que publican en las redes sociales y se informe de las fuentes oficiales que atienden la emergencia de salud pública.

"Pedimos al pueblo de Puerto Rico que estén tranquilos en sus hogares, no tienen que salir, vamos a pasar este tiempo. Sigan las fuentes oficiales y, por favor, no le hagan caso a todo lo que uno ve y escucha en las redes sociales", resaltó en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

3. ¿Se van a cerrar los gasolineras, las farmacias, los supermercados y los puertos, como se dice en el audio?

FALSO: Eduardo Marxuach,presidente de la cadena de supermercados Econo, y Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), coincidieron en que no hay planes de cerrar todos los supermercados, farmacias y puertos de la isla, pues se condieran servicios esenciales.

“El rumor es completamente falso”, aseguró Marxuach. “Estuvimos reunidos ayer con la gobernadora en La Fortaleza, con su equipo económico, con el secretario de Estado y no se vislumbra un cierre total de supermercados en ningún momento”.

“No está sobre la mesa del gobierno local ni del gobierno federal cerrar los supermercados”, expresó Reyes. “Un documento que define lo que constituye infraestructura crítica para el gobierno federal incluye a supermercados y farmacias”.

Reyes agregó que “las filas habían bajado esta semana, pero cada vez que surge un rumor como este, causa problemas. Este tipo cosas provoca lo que queremos evitar: faltante momentáneo de productos en la góndola y que la gente no cumpla con la recomendación de distanciamiento social. No hay por qué aglomerarse en el supermercado; si ven que hay fila afuera, vaya más tarde u otro día porque estaremos abiertos”.

“Aprovecho para hacer un llamado a la calma”, manifestó Marxuach. “La industria de alimentos se va a mantener dando el servicio”.

Ambos coincidieron, en entrevistas separadas, que los puertos de San Juan, por donde ingresa la mayor parte de la carga marítima al país, se mantienen operando como de costumbre, por lo que el arribo de mercancía mantiene su curso normal.

José Carmona, portavoz de la Autoridad de los Puertos, reiteró el viernes que la llegada de carga a través de los puertos sigue sin cambios ni restricciones, al igual que en el puertos de Jacksonville en Florida, de donde vienen gran parte de los furgones que arriban a la isla.

Expresiones de Ángel Molina, pastor al que se le atribuye la información en el audio

Ángel Molina, quien en su página de internet se identifica como pastor, empresario y conferencista motivacional, habló sobre la información que se le atribuye a él y que ha generado conmoción en un sector del país.

En un video que publicó el viernes en Facebook, el pastor de una iglesia en Dorado dijo que, en efecto, hizo unas expresiones a los pastores de su iglesia. En el video acepta que también alertó a otros pastores en la isla, pero que, supuestamente, nunca envió a las personas a salir de su casa. Dijo, por su parte, que no conoce ningún miembro activo del ejército o de la fuerza militar cercano a la gobernadora, como se menciona en el audio que fue grabado por otro pastor.