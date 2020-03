En medio del auge de contagios de coronavirus (Covid-19) en Corea del Sur, el segundo país después de China con más casos reportados, una familia boricua se mantiene precavida, pero en control, con la esperanza de que muy pronto las infecciones comiencen a disminuir y sus vidas puedan regresar a la normalidad.

Desde finales de enero, Everlidis Rivera Ortiz, Jack Negrón Nieves y sus hijos Jack Marco y Victoria, de 15 y 11 años, respectivamente, han limitado las actividades familiares al aire libre para conocer el país asiático, donde residen hace casi dos años.

La familia, que residía en Gurabo y arribó a Corea del Sur por una oportunidad de trabajo para Negrón Nieves en la biofarmacéutica Samsung BioLogics, reside en la llamada “ciudad inteligente” de Songdo, a unos 35 kilómetros al oeste de la capital Seúl.

“Ha cambiado la vida porque estamos tomando precauciones adicionales… Cada vez que estamos fuera, siempre usar las mascarillas, no importa qué; en todo momento lavarnos las manos, estar consciente de no pasarlas por la cara, no tocarnos los ojos. Estamos tomando medidas más extremas en ese aspecto”, mencionó.

La microbióloga, natural de Las Piedras, afirmó que, aunque su familia permanece tranquila en medio de la emergencia, la mayor preocupación son los casos en los que el virus no presenta síntomas o las personas que permanecen calladas al sentirse enfermas.

“No se sabe a ciencia cierta de dónde se adquiere y se ha encontrado que mucha gente está asintomática, que no tiene los síntomas y sin saber que lo tienen, lo están transmitiendo y esa es la parte que preocupa. El gobierno está exhortando a que las personas no salgan a la calle ni se expongan en lugares donde hay muchas personas”, relató.

Rivera Ortiz explicó que algunas personas afectadas saben que tienen el virus, pero no lo dicen por miedo a quedarse sin sueldo, puesto que en el país asiático no existe la práctica de licencia por enfermedad con la que cuentan, por ejemplo, muchos empleados de los sectores público y privado en Puerto Rico y Estados Unidos.

“Al decir que tienes la enfermedad, automáticamente te van a sacar en cuarentena así que va a ser sin paga. Las personas se quedan calladas para que no las saquen y ese es otro problema porque están por ahí esparciendo la enfermedad”, dijo.

Según las últimas cifras provistas por el gobierno surcoreano, el país Corea del Sur registra 594 casos nuevos de coronavirus y se acerca a los 3,000, para un total de2,931 contagios y 16 muertes.

Sin embargo, aunque en las últimas semanas los contagios han proliferado en el país, Rivera Ortiz afirma que su familia no se siente ansiosa y mientras limitan las salidas a lugares concurridos, no se sienten “presos” en su propio hogar. Lo importante, opinó, es mantenerse precavidos y tomar medidas para mantener su salud en óptimas condiciones, puesto que el virus afecta mayormente a adultos mayores o personas con su estado inmunológico comprometido.

“Si (mis hijos) planifican cositas con sus amigos, yo los dejo y les digo ‘acuérdate llevarte la mascarilla, lavarte las manos’. Y ellos están bien, no se sienten en estrés, ansiosos o en una situación de peligro”, expresó, al indicar que continúan tomando clases desde el hogar, a través de la internet.

En el caso de su esposo, quien también es microbiólogo, continúa asistiendo a su trabajo, dijo, con mascarilla en todo momento.

“La verdad es que esto ha sido un poquito difícil en el sentido de que es algo nuevo para nosotros y realmente para todo el mundo acá, porque yo he estado preguntando a los mismos asiáticos porque sé que hace algunos años estaban las enfermedades respiratorias SARS y MERS, y me dicen que no. Así que estamos, hasta cierto punto, todo el mundo en el mismo barco”, agregó Rivera Ortiz.

Fluye la información

Sobre la proliferación de casos, Rivera Ortiz dijo que se mantienen informados a través de una aplicación que les envía alertas sobre nuevos contagios, así como lugares que el gobierno pone en cuarentena.

En las notificaciones le detallan la edad de la persona, dónde trabajaba y el area que reside. También brindan datos sobre a qué hospital fue trasladado y si lo pusieron bajo cuarentena. Mientras, varias páginas web como coronamap.site les permiten monitorear la cantidad de casos por región.

Los puntos anaranjados identifican la cantidad de contagios con coronavirus por región. (coronamap.site)

Uno de los últimos contagios en Songdo se reportó durante la primera semana de febrero. “En mi área surgió el caso número 19, de un doctor que fue a una educación continua en Singapur, voló de Singapur a Corea y fue de shopping a un mall cerca del área donde nosotros estábamos. Ese día sale positivo (a coronavirus) y dieron la alerta por teléfono. Cerraron el mall, notificaron a toda el área”, narró, al añadir que el gobierno exhortó a los ciudadanos que visitaron el centro comercial a comunicarse con las autoridades de salud pública.

El más reciente caso se registró este jueves. Una persona que trabaja, pero no reside en Songdo, dio positivo al virus. Rivera Ortiz supo que el contagio de ese ciudadano ocurrió en una zona a media hora de distancia y que permanece en cuarentena.

La microbióloga opinó que el gobierno se ha mantenido diligente con el proceso de desinfección y el monitoreo a las personas que pudieron entrar en contacto con el virus, así como con la información que brindan en tiempo real.

“Ahora mismo el brote está en el área sur”, dijo, al referirse a un caso reseñado en los medios internacionales sobre las infecciones entre los miembros de una rama de la Iglesia de Jesús Shincheonji en la ciudad de Daegu, donde se reportaron la mayoría de los 571 casos el viernes, según The Associated Press.