La familia de Arellys Mercado Ríos se despidió hoy, martes, de la joven de 34 años quien fue asesinada el domingo, 18 de agosto, en Villa Marina, en Fajardo.

Quienes se dieron cita en el cementerio Parque de Luz en Caguas para dar su último adiós a Mercado Ríos en una ceremonia azul, blanco y violeta, “tal y como ella lo hubiera querido”, recordaron el amor que siempre les mostró.

“El violeta era su color favorito. A Arellys nunca se le olvidaba el cumpleaños de las amigas. A casi todos los de la clase invitó a su hogar y en cada momento nos dejó saber que teníamos que vivir cada minuto de nuestra vida. No había momento en el que ella no me decía ‘te amo’. Con ella se pasaron los mejores momentos de mi vida”, manifestó su mejor amiga, quien solo se identificó como Aymé.

“Nunca me soltó y siempre tenía una sonrisa para nosotros”, añadió.

Durante la ceremonia, recordaron el amor, el aprecio y cómo Arellys siempre se desvivía por los suyos “sin esperar nada a cambio”.

“Sin pensarlo nos dimos cuenta de que Dios tenía otros planes contigo. Que tu corazón es tan grande que era imposible dejarlo para nosotros”, expresó Javier Velázquez, otro de sus mejores amigos y quien la conoció desde sus 13 años. “Entiendo que, aunque físicamente no estés con nosotros, estarás siempre en nuestro camino”.

Familiares también le pidieron al sospechoso del asesinato, Jensen Medina Cardona, que pida perdón.

“Jensen. Esta familia tiene paz y está tranquila porque está atada de Dios. Ahora te toca a ti darle paz a tu familia, a tu mamá, tu papá y tus hijos. Te toca a ti buscar de Dios.”, manifestó Lee Meléndez, tío político de Arellys. “Te toca pedir perdón por lo que hiciste para que tu familia también pueda tener la paz que nosotros estamos gozando hoy”.

Por su parte, la madre de Stefano Steenbakkers, Zorimar Betancourt, quien creó la fundación Stefano tras la muerte de su hijo en el 2012, expresó que el asesinato de Arellys debe ser “punto final” en el aumento en crímenes violentos por los que atraviesa el país.

“Yo pienso que la sensibilidad la hemos perdido. Hemos perdido la empatía y tolerancia. Es parte de lo que nos lleva a todos estos asesinatos. No hace ningún sentido”, aseveró Betancourt. “Pienso que, para poder llegar a la paz, el respeto por la vida ajena es la única herramienta”.

Betancourt le exigió a las agencias gubernamentales y entidades que establezcan una política de “inteligencia emocional para desarrollar la capacidad del ser humano a aprender a controlar sus emociones”.

“Matar no es la solución. Y debe comenzar desde la escuela, pero también extenderse al resto de las áreas, una cultura de inteligencia emocional donde se aprenda a valorar la vida y el respeto hacia los otros”, puntualizó.

La familia de Mercado Ríos se apresta a esperar a que comience la etapa de vista preliminar contra Medina Cardona, quien permanece en la cárcel correccional de Bayamón tras no poder pagar el aumento en fianza de $1,150,000 que le impuso la jueza Vanessa Sánchez Velázquez el pasado 23 de agosto, en el tribunal de Fajardo.