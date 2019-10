La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) confirmó hoy que se acordó un estimado del “costo inicial” para la construcción del nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Vieques.

“El proceso para comenzar la construcción de un nuevo centro de salud en Vieques está en curso y hemos llegado a un acuerdo sobre la cantidad estimada de fondos”, expresó la agencia a través de una comunicación escrita.



La semana pasada, se agregó en la comunicación, comenzó un proceso de conciliar las diferencias entre las partidas de costos. Este proceso de negociación es entre el Municipio de Vieques, FEMA y la Oficina Central de Recuperación de Reconstrucción (COR3).

El lunes la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, informó la asignación de $46 millones por parte de FEMA del CDT, anunció que implicó el envío de un comunicado de prensa de la agencia federal en el que rechazó la información provista por González.

La exrepresentante detalló que, aunque el dinero estaba asegurado, junto con la asignación iniciaba un proceso de negociación de 110 de las 113 partidas de costo y en el que se determinaría qué servicios se estarían ofreciendo desde la instalación médica.

Horas después de la misiva inicial, sin embargo, FEMA confirmó la existencia del acuerdo, aunque no detalló la cantidad estipulada para la construcción de la estructura. “Ayer repetí, específicamente, lo que FEMA me dijo, que estaban próximos a finalizar los trámites… sobre la construcción de este indispensable centro de salud”, sostuvo González.

Inicialmente, explicó el lunes González, FEMA ofreció $13 millones para la construcción de una instalación médica en Vieques, pero luego de un proceso de negociación aumentó la partida a $46 millones tras cambiar la variación de la instalación de centro de salud a hospital.

“Ayer repetí, específicamente, lo que FEMA me dijo, que estaban próximos a finalizar los trámites junto al Municipio de Vieques, el gobierno de Puerto Rico y COR3 para tener una fecha cierta sobre la construcción de este indispensable centro de salud. No quisiera pensar que FEMA me haya brindado información a medias para evitar mi continua fiscalización y requerimiento de fondos para Puerto Rico”, dijo González.

González le exigió a FEMA que diga cuándo estará disponible el dinero para que los viequenses “puedan de una vez y por todas contar con su centro de salud”.