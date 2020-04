El secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Osvaldo Soto García, aseguró hoy que esa dependencia ni la gobernadora Wanda Vázquez solicitaron que periodistas de otros canales ya no participen de los programas informativos del "task force" médico a través de WIPR.

El gobierno ha enfrentado críticas desde que se conoció ayer que dichos programas ya no contarán con preguntas de periodistas independientes a la estación pública.

Soto dijo en entrevista con Noti Uno (630AM) que el cambio "es la acción que ha informado el presidente de la Corporación Pública (WIPR)", Eric Delgado, mientras que sostuvo que Fortaleza no pidió el cambio. "No, para nada".

Mientras, ante preguntas de si Fortaleza tenía reparos a que participaran periodistas de otros medios en los programas del "task force", Soto se limitó a indicar que "eso es una decisión que obviamente le compete al presidente de la corporación pública (Eric Delgado), que obviamente ha estado desarrollando una serie de iniciativas y programas muy informativos y muy importantes con el task force médico".

La situación se conoció después de que un reportero de Univison revelara la noche del domingo que personal de prensa de Fortaleza le informó que periodistas de otros medios ya no participarán del programa. El reportero Jeremy Ortiz destacó que la decisión le fue confirmada por la subsecretaria de prensa de La Fortaleza, Michelle de la Cruz.

Luego, WIPR trató de hacer un desmentido de esa información e indicó en Twitter, "en las transmisiones públicas de nuestras corporación siempre estarán invitados los compañeros de los diferentes medios", aunque luego añadía que "el 'task force' no corresponde a nuestra corporación".

Cuando se le preguntó a Soto si la gobernadora solicitaría que se permita la participación de periodistas de otros medios en los programas, Soto contestó: "Es que no tiene que pedirlo. El espacio lo abre la corporación pública para discutir los temas de profundidad".

Anoche, el presidente de Telemundo, José Cancela, indicó en declaraciones publicadas en Facebook que "hasta hace unos minutos tenía la esperanza de que WIPR diera marcha atrás en no querer invitar periodistas de nuestros canales locales a los programas del Task Force. Desafortunadamente, todo indica que WIPR va seguir las instrucciones de La Fortaleza en querer silenciar la prensa, algo que ni el Presidente Trump se atreve hacer. Todavía hay tiempo para rectificar, pero si la prensa local no tiene acceso, Telemundo en buena conciencia, no se puede prestar para transmitir un programa propagandista", añadió.

Por otro lado, para la junta directiva de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico la decisión del gobierno de no celebrar conferencias de prensa y ahora eliminar lo que ya era un acceso muy limitado a los periodistas a tales "programas especiales" por WIPR es suprimir el acceso a la información pública que cada ciudadano tiene derecho a conocer.

“Es inaceptable que en lugar de ir de frente y contestar abiertamente las preguntas sobre el manejo de la emergencia, el gobierno prefiera hacer propaganda en medio de una las peores crisis de salud que ha enfrentado el país”, dijo Damaris Suárez, presidenta de la Asppro.

"Cada vez que la gobernadora se ha querido dirigir al pueblo lo ha hecho de manera directa. No se ha hecho mediante conferencias de prensa. No ha habido cambios en ese sentido", agregó Soto en sus expresiones en Noti Uno.

Sin embargo, a diferencia del anuncio del sábado, la primera extensión del toque de queda sí fue realizado en una conferencia de prensa el pasado 26 de marzo.