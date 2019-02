Para muchos, se trata de una alternativa para vacacionar o de una buena oportunidad de negocio, pero para otros ciudadanos, el alquiler a corto plazo puede resultar en una pesadilla.

“En tres ocasiones, he tenido que lidiar con personas que se creen que el condominio es un hotel, que no respetan la propiedad privada, entran como Pedro por su casa sin hacerle caso al guardia, cogen cosas que son del condominio y se las llevan o discuten con palabras soeces en el área de la piscina”, relató Diana López Feliciano, quien reside en Park Boulevard, en el sector sanjuanero de Punta Las Marías.

Así aludió a situaciones que han proliferado, en su condominio, desde que algunos dueños han optado por alquilar sus apartamentos a corto plazo.

Jorge Rodríguez, secretario del consejo de titulares de Carrión Court V, en Ocean Park, vivió experiencias similares.

“Un inquilino se pasaba fumando marihuana todo el día y dejó la peste en el pasillo y los elevadores. Otros orinaban en el estacionamiento y ponían música a todo volumen. Otros subieron a la azotea con las cajas de cerveza y dejaron todas las latas vacías ahí”, relató.

Los arrendamientos por menos de 90 días han ido en aumento en los últimos años, de la mano del crecimiento de plataformas que los promueven, como Airbnb. De 1,700 propiedades que estuvieron activas bajo Airbnb en Puerto Rico entre marzo de 2015 y febrero de 2016, la empresa, con sede en San Francisco, reportó esta semana que actualmente cuenta con 9,300 espacios listados en la isla.

Ante este acelerado incremento, varios consejos de titulares (que agrupan a los dueños de apartamentos de condominios), mediante votación, han optado por enmendar los reglamentos y escrituras matrices de sus complejos de vivienda, ya sea para prohibir o regular los también llamados “short-term rentals”.

Esta será una decisión que pronto dejará de estar en manos de los dueños de apartamentos, si se aprueba sin cambios el Proyecto de la Cámara 1874, que busca establecer una nueva Ley de Condominios. En su Artículo 36, el proyecto de ley dispone: “En los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal no se podrá prohibir el arrendamiento de los apartamentos a corto plazo”.

Otros favorecen alquilar

Sin embargo, existen figuras que respaldan la expansión de alquileres a corto plazo en la isla, como el representante novoprogresista Eddie Charbonier, quien ha radicado legislación para impedir que los municipios puedan regular esta actividad económica.

“Respecto a la plataforma de Airbnb específicamente, existen investigaciones que sustentan los beneficios que tienen este tipo de plataformas, que permiten satisfacer las expectativas de los servicios tradicionales”, lee la exposición del Proyecto de la Cámara 1644.

El senador Miguel Romero también ha radicado legislación para que la regulación de esta industrial esté en manos de la Compañía de Turismo.

Por su parte, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi, sostuvo –en una vista pública reciente en la Cámara de Representantes– que avalaba el Proyecto 1874 porque se trata “de una revisión abarcadora que toma en cuenta los avances tecnológicos y la crisis económica”.

De hecho, la medida también establece que “cualquier prohibición en una escritura matriz o reglamento, del arrendamiento a corto plazo, se tendrá por no puesta”. Al tener carácter retroactivo, no serían válidas las prohibiciones en donde ya han sido establecidas.

Ante esta situación, residentes de varios condominios se han unido en un grupo “ad-hoc” para abogar por que se cambie el Artículo 36 para que se permita que los residentes de cada comunidad puedan decidir, mediante el voto mayoritario de dos terceras partes del total de dueños o titulares, si admiten o prohíben alquileres a corto plazo en sus complejos de vivienda.

“Vivimos en una democracia, debe ser la mayoría de los titulares la que decida”, estableció Lizzie Rosso, presidenta del consejo de titulares de Laguna Terrace, en Condado, y quien es parte del grupo “ad-hoc” que, en apenas dos semanas, ha sumado a su causa 33 condominios que representan a 1,206 titulares.

“No vemos por qué razón en condominios donde en la escritura matriz o los reglamentos ya se estableció que no se quiere esto por asuntos de seguridad, por qué nos lo tienen que imponer”, agregó Rosso, quien aclaró que no está en contra de los alquileres a corto plazo y que, incluso, posee un apartamento en otro complejo que arrienda bajo Airbnb.

“Hay condominios donde toda la vida han tenido esta práctica y fueron diseñados con este propósito. Ese tipo de propiedad se presta para esto, pero en condominios residenciales, donde la mayoría de la gente que vive son familias que tienen niños o envejecientes, no queremos un entra y sale de gente desconocida”, manifestó Rosso.

A modo de ejemplo, mencionó que el edificio donde ubica la propiedad que alquila a corto plazo, cuenta con un mecanismo en los elevadores que solo brinda acceso a cada persona al piso en el que se encuentra el apartamento que va a utilizar, para mayor seguridad.

Son mecanismos con los que no cuentan otros edificios cuyo uso es principalmente residencial. “A mí me preocupa la seguridad”, expresó José Raúl Montes, vocal del consejo de titulares de Ashford Park, en Condado. “Tenemos guardia solo a ciertas horas. El resto del tiempo, el acceso es mediante códigos de seguridad en los portones, puertas principales y pasillos. A los que llegan por Airbnb, tienen que darles todos los códigos para que puedan entrar. Una vez se van, no hay forma de estar seguro de que tendrán la responsabilidad de proteger los códigos y no compartirlos”.

“No digo que vivir en un edificio garantiza que siempre tendrás vecinos excelentes que cuidan el bien común, pero conocerlos da una ventaja para saber cómo manejarlo”, apuntó Montes.

Con él coincidió Rodríguez, que es miembro del grupo “ad-hoc”. “El que alquila a corto plazo viene a dormir, no a vivir ni a hacer comunidad. Como está solo unos días, no se familiariza con el reglamento”, puntualizó.

Añadió que cuando un residente o titular viola las reglas del edificio, el consejo de titulares tiene el nombre y la información de contacto de la persona, por lo que puede proceder a imponer multas o tomar otras acciones de acuerdo al reglamento. “Pero si la persona está ahí solo por tres días, se va antes de que llegue la Policía. Como su estadía es pasajera, no sé ni quién es, no tengo ID, no sé nada de la persona. Se comete algo y no sé quién fue”, resaltó Rodríguez.

Marco Rosado, presidente de la Alianza de Profesionales de Condominios y Controles de Acceso, que agrupa a quienes brindan servicios a estas comunidades, informó que cuando un inquilino a corto plazo viola el reglamento, si no es posible volver a contactarlo, se supone que sea el dueño del apartamento que lo hospedó quien responda por los daños. Agregó que el Proyecto 1874, como está redactado, permitirá a los consejos de titulares imponer una cuota mensual adicional a los propietarios que arrienden a corto plazo, para sufragar gastos provocados por una mayor utilización de las áreas comunes (como vestíbulos, elevadores o piscinas) debido a la entrada de más inquilinos.

Sin embargo, López, quien es parte del grupo “ad-hoc”, replicó que “el titular no deja de ser responsable, pero es muy tarde”. “Es en el momento en que la persona está ahí, que le altera la paz a otros o comete fechorías, que hay que resolverlo”. Acerca de la cuota adicional, dijo que “el problema es que el mal rato no hay quién lo pague”.

Ojo al mercado hipotecario

Otro efecto que pudiera tener el Artículo 36 del Proyecto 1874, si se aprueba tal como está, tiene el potencial de impactar el mercado hipotecario. De acuerdo con Rosado, cada condominio debe cumplir con unos requisitos para contar con la aprobación de FHA (siglas en inglés para Administración de Vivienda Federal). Sin esa aprobación, que se renueva cada dos años, ninguno de los apartamentos del complejo puede ser financiado mediante hipotecas garantizadas por FHA.

Uno de los requisitos es que “bajo ninguna circunstancia el condominio puede ser utilizado para propósitos hoteleros o transitorios”, según la “Guía de Proceso de Aprobación ATT-2”, del Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano. El documento establece que “los propietarios tienen prohibido arrendar sus unidades por un período inicial de menos de 30 días”.

Como el proyecto de ley impediría que se prohíban los alquileres a corto plazo, esto tendría el efecto de permitir la práctica en todos los condominios de la isla. O sea que, en teoría, ninguno cumpliría con el requisito de la agencia federal y, por lo tanto, ninguno contaría con aprobación de FHA.

Según Dimas Rodríguez, presidente de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, “se estima que entre un 75% y un 80% de los préstamos hipotecarios que se originan en Puerto Rico son FHA, cifra que incluye financiamiento para casas y condominios”.

Agregó que son préstamos muy solicitados en la isla debido a que tienden a requerir un pronto pago más bajo, así como tasas de interés más reducidas y parámetros de cualificación más flexibles que otros productos hipotecarios.

“Si el condominio no está aprobado por FHA, no se puede usar ese producto ahí, por lo que el cliente tendría que comprar utilizando otro tipo de hipoteca. Si no cualifica para ningún otro producto, tendría que buscar otra propiedad que esté aprobada por FHA”, explicó el banquero.

Como son muchos los compradores de la isla que optan por hipotecas FHA, no contar con un condominio aprobado por la agencia federal podría dificultar la venta de esos apartamentos. “Cuando no hay esa oportunidad de mercadear la propiedad con FHA, vemos que los valores empiezan a afectarse porque, al tardar en encontrar un comprador, los vendedores tienden a bajar precio”, explicó Rodríguez. Al venderse a un precio más bajo, esa propiedad se convierte en comparativa y puede impactar los valores de las unidades vecinas.

Sin embargo, Rosado resaltó que hay otros condominios donde los alquileres a corto plazo han servido para monetizar propiedades que hasta ahora habían sido difíciles de vender o arrendar. De hecho, según Airbnb, por compartir su propiedad través de la plataforma, un anfitrión típico en la isla obtuvo ingresos de hasta $7,200 en 2018. El gobierno también obtiene ganancias, pues la Compañía de Turismo cobra un 7% de impuesto por canon de ocupación hotelera por esta actividad.

Por todas estas razones, el grupo “ad-hoc” aboga por que sean los titulares quienes, luego de informarse sobre los puntos a favor y en contra, decidan si prohíben o permiten los “short-term rentals”.

Rodríguez informó que el grupo continúa contactando consejos de titulares para sumarlos a su lucha por cambios al Artículo 36. La primera acción será que el presidente de cada consejo envíe a los legisladores que tienen la medida bajo su consideración, una carta expresando su postura.